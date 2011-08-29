انجام 14520 مورد بازرسی طرح ویژه نظارتی ماه رمضان در البرز

نصرالله نصیری در گفتگوبا خبرنگار مهر افزود: از آغاز طرح ویژه نظارتی ماه مبارک رمضان، بازرسی های انجام گرفته 15 هزار و 520 مورد بوده است که از این تعداد 1018 واحدمتخلف شناسایی شده اند.

معاون بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی استان البرز ادامه داد: اعمال نظارتهای پیشگیرانه و بازرسی های هدفمند در این ایام در راستای تحقق اهداف صورت گرفته که این امر، آثار مطلوبی به همراه دارد.

این مسئول اظهار داشت: طرح نظارتی ویژه هدفمند سازی یارانه ها در حوزه 22 قلم کالاهای اساسی در استان انجام گرفته و به کمک آن از تخلفات کاسته شده است.

معاون بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی استان البرز ارزش ریالی تخلفات گزارش شده به اداره کل تعزیرات حکومتی را بالغ بر دو میلیارد و 928 میلیون و 723 هزار و 200 ریال اعلام کرد.

وی یادآور شد: طبق بررسی های صورت گرفته، بیشترین تخلفات در حوزه های خدمات عمومی، چای، خرما، زولبیا و بامیه و مواد پروتئینی بوده است.

نصیری اضافه کرد: بازرسی های یادشده در راستای تحقق اهداف بازرگانی و نظارت بر وضعیت امور مربوطه صورت گرفته است.