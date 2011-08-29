بازدید معاون توسعه مدیریت سازمان جنگلها از اداره کل منابع طبیعی البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید مهری لموکی همچنین در جلسه شورای هماهنگی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز حضور یافت و امور مربوطه در این جلسه بررسی شد.

این مسئول با حضور در این جلسه، در خصوص بررسی مسائل و مشکلات بخشهای مختلف اقدام و دستورات لازم در جهت رفع مشکلات یادشده را صادر کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور همچنین با توجه به اهمیت و حساسیت کار ادارات کل منابع طبیعی، تسریع در اجرای پروژه های مختلف را ضروری دانست.



میررجبی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز به همراه معاونان و مسئولان ستادی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز در این جلسه حضور داشتند.

آقایان مودبی (مدیرکل امور مالی)، کوچ پیده (مدیرکل امور اداری)، منصوری (مدیرکل نوسازی و تحول اداری) و کارشناسان دفتر طرح و برنامه از سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور از دیگر شرکت کنندگان در جلسه یادشده بوده اند.