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۷ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۱۱

بازدید معاون توسعه مدیریت سازمان جنگلها از اداره کل منابع طبیعی البرز

بازدید معاون توسعه مدیریت سازمان جنگلها از اداره کل منابع طبیعی البرز

کرج - خبرگزاری مهر: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان جنگلها از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید مهری لموکی همچنین در جلسه شورای هماهنگی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز حضور یافت و امور مربوطه در این جلسه بررسی شد.
 
این مسئول با حضور در این جلسه، در خصوص بررسی مسائل و مشکلات بخشهای مختلف اقدام و دستورات لازم در جهت رفع مشکلات یادشده را صادر کرد.
 
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور همچنین با توجه به اهمیت و حساسیت کار ادارات کل منابع طبیعی، تسریع در اجرای پروژه های مختلف را ضروری دانست.

میررجبی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز به همراه معاونان و مسئولان ستادی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز در این جلسه حضور داشتند.
 
آقایان مودبی (مدیرکل امور مالی)، کوچ پیده (مدیرکل امور اداری)، منصوری (مدیرکل نوسازی و تحول اداری) و کارشناسان دفتر طرح و برنامه از سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور از دیگر شرکت کنندگان در جلسه یادشده بوده اند.
کد مطلب 1395312

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