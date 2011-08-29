28 برنامه برگزیده از رادیو پخش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام اداره کل اطلاعات و برنامه‌ریزی رادیو، برنامه‌های "شب بخیر کوچولو"، "پرنیان کرامت" و "نگاه روز" از رادیو ایران، برنامه‌های "بحث روز" و "خانه آبی" از رادیو تهران، برنامه‌های "پلاسما"، "مثلث"، "برنامه معمولی"، "جوان ایرانی سلام" و "اینجا شب نیست" از رادیو جوان، برنامه "رسم خوبان" از شبکه رادیویی ورزش، برنامه‌های "تفسیر جوان"، "منهاج"، "شهر قرآن"، "آشنایی با سوره‌ها"، "هزار پنجره"، "جنگ رمضان" و "رویدادهای قرآنی" از شبکه قرآن پخش شدند.

برنامه‌های "در جستجوی فردا"، "خلوتیان ملکوت" و "شب‌های آسمانی" از رادیو البرز، برنامه‌های "بدون خط خوردگی"، "گفتگوی روز" و "تقاطع" از رادیو گفتگو، برنامه "دیدگاه" از صدای آشنا و "میزان" از رادیو اقتصاد از برنامه‌های جذاب و پر مخاطب شبکه‌های رادیویی بودند.

معاونت صدا بیش از 750 عنوان برنامه در هفته و حدود 450 ساعت درروز تولید و پخش برنامه دارد.