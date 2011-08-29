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۷ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۰۹

28 برنامه برگزیده از رادیو پخش شد

28 برنامه برگزیده از رادیو پخش شد

در هفته گذشته 28 عنوان برنامه برگزیده به مدت 1256 دقیقه از شبکه‌های مختلف رادیویی پخش شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام اداره کل اطلاعات و برنامه‌ریزی رادیو، برنامه‌های "شب بخیر کوچولو"، "پرنیان کرامت" و "نگاه روز" از رادیو ایران، برنامه‌های "بحث روز" و "خانه آبی" از رادیو تهران، برنامه‌های "پلاسما"، "مثلث"، "برنامه معمولی"، "جوان ایرانی سلام" و "اینجا شب نیست" از رادیو جوان، برنامه "رسم خوبان" از شبکه رادیویی ورزش، برنامه‌های "تفسیر جوان"، "منهاج"، "شهر قرآن"، "آشنایی با سوره‌ها"، "هزار پنجره"، "جنگ رمضان" و "رویدادهای قرآنی" از شبکه قرآن پخش شدند.

برنامه‌های "در جستجوی فردا"، "خلوتیان ملکوت" و "شب‌های آسمانی" از رادیو البرز، برنامه‌های "بدون خط خوردگی"، "گفتگوی روز" و "تقاطع" از رادیو گفتگو، برنامه "دیدگاه" از صدای آشنا و "میزان" از رادیو اقتصاد از برنامه‌های جذاب و پر مخاطب شبکه‌های رادیویی بودند.

معاونت صدا بیش از 750 عنوان برنامه در هفته و حدود 450 ساعت درروز تولید و پخش برنامه دارد.

کد مطلب 1395324

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