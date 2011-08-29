همایش احیاگران نور با هدف تجلیل از بانوان مبلغه تهران برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نرگس معدنی پور در مراسم تکریم از بانوان مبلغ شهر تهران و بخش اول چهارمین همایش احیاگران نور که شب گذشته برگزار شد، افزود: تکریم و تجلیل از بانوان مبلغ شهر تهران 3 سال است که به طور متوالی با همت امور بانوان شهرداری تهران برگزار می شود و چهارمین دوره آن امسال با اجرا بخش اول همایش احیاگران نور همزمان شده است.

وی ادامه داد: بخش دوم همایش احیاگران نور با اجرای کارگاههای آموزشی از اول شهریور آغاز و تا پایان این ماه ادامه خواهد داشت همچنین بخش سوم این همایش به ارسال مقاله در محورهای اعلام شده اختصاص دارد و در نهایت مقالات برتر در مراسم اختتامیه که 22 آبان 90 برگزار خواهد شد، معرفی می شوند.

معدنی پور گفت: ارایه الگوی مناسب تبلیغ در امور دینی با توجه به شرایط روز جامعه و گسترش روابط اجتماعی از مهمترین اهداف برگزاری این همایش به شمار می آید که تکریم از بانوان پیشکسوت یکی از راهکارهای تحقق این هدف محسوب می شود.

مدیر کل امور بانوان شهرداری تهران تصریح کرد: تعیین شاخص و معیار برای سنجش مبلغان مذهبی جزء وظایف شهرداری نیست بلکه سعی می رود با برگزاری موفق کارگاههای آموزشی اهدافی چون تعاملی گسترده بین بانوان مبلغ، دریافت اظهارنظرها و تقویت هیات های مذهبی بانوان محقق شود.