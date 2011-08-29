به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی ابراهیمی عضو هیئت مؤسس جمعیت ادوار جنبش دانشجویی کشور در اولین مجمع عمومی این جمعیت که شب گذشته در دانشکده علوم دانشگاه تهران برگزار شد، سخن می گفت فضای فرهنگی، سیاسی و تشکیلاتی دوران دانشجویی را فضایی خاص ارزیابی کرد و گفت: این دوران به تعبیر همگان دورانی بی‌نظیر محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه آرمان‌خواهی و آرمانگرایی از ویژگی همه فعالان در تشکل‌های دانشجویی است، گفت: این ویژگی‌ها بر همگان ثابت شده است و همه متوجه شده اند که دانشجویان چگونه با آرمان‌خواهی و آرمانگرایی به مطالبه می‌پردازند.



عضو هیئت مؤسس جمعیت ادوار جنبش دانشجویی کشور به اهمیت جنبش عدالتخواهی در فضای دانشگاه ها اشاره و خاطرنشان کرد: در سال 84 عدالتخواهی از سوی همین جنبش دانشجویی بر فضای جامعه قالب شد و در واقع رویکرد عدالتخواهی از دانشگاه‌ها به جامعه منتقل شد.

این فعال دانشجویی ادامه داد: نظام جمهوری اسلامی ایران زحمت‌های فراوانی برای دانشجویان کشیده است و با توجه به شرایط فعلی و جنگ نرم باید از پتانسیل این دانشجویان استفاده کرد، البته دانشجویان بعد از فارغ‌التحصیلی ارتباط خود را با فضای دانشجویی قطع می‌کنند که نباید این رویکرد ادامه یابد.

