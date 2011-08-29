  1. استانها
  2. گلستان
۷ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۵۹

طاهری عنوان کرد:

تصویب 20 میلیارد ریال برای رفع مشکل آب گرگان

تصویب 20 میلیارد ریال برای رفع مشکل آب گرگان

گرگان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس گفت: وزارت نیرو 20 میلیارد ریال برای رفع مشکل آب شرب گرگان مصوب کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی طاهری ظهر دوشنبه در جمع اهالی روستای نودیجه افزود: گرگان از آن جمله شهرهای کشور است که از نظر آب شرب مشکل دارند.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس از اختصاص بودجه برای آغاز عملیات اجرایی سد شصتکلاته در سال جاری خبر داد.

وی سفر سوم ریاست محترم جمهوری به استان 50 میلیارد تومان برای رفع آب شرب مصوب شد که در تخصیص این مبلغ کمی کوتاهی صورت گرفته است ولی مسئولان قول داداه‌اند تا هر چه سریعتر این مبلغ اجرایی شود.

وی عنوان کرد: امسال برای سد شصتکلاته ردیف بودجه قرار گرفته است تا بتواند مشکلات آب شرب گرگان تا حدی کاهش دهند.
 
طاهری همچنین از پیگیری انتقال آب از استان های همجوار به استان گلستان را از دیگر برنامه‌ها برای رفع مشکل آب شرب گرگان خبر داد که در دست اقدام است.
 

کد مطلب 1395388

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها