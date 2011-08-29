تصویب 20 میلیارد ریال برای رفع مشکل آب گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی طاهری ظهر دوشنبه در جمع اهالی روستای نودیجه افزود: گرگان از آن جمله شهرهای کشور است که از نظر آب شرب مشکل دارند.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس از اختصاص بودجه برای آغاز عملیات اجرایی سد شصتکلاته در سال جاری خبر داد.

وی سفر سوم ریاست محترم جمهوری به استان 50 میلیارد تومان برای رفع آب شرب مصوب شد که در تخصیص این مبلغ کمی کوتاهی صورت گرفته است ولی مسئولان قول داداه‌اند تا هر چه سریعتر این مبلغ اجرایی شود.

وی عنوان کرد: امسال برای سد شصتکلاته ردیف بودجه قرار گرفته است تا بتواند مشکلات آب شرب گرگان تا حدی کاهش دهند.



طاهری همچنین از پیگیری انتقال آب از استان های همجوار به استان گلستان را از دیگر برنامه‌ها برای رفع مشکل آب شرب گرگان خبر داد که در دست اقدام است.

