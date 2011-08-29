علی حاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: نمایش آیات قرآن کریم در ارتباط با جهاد و شهادت به صورت فلش کارت و پوستر، کتب و پایان‌نامه‌های دانشجویان شاهد و ایثارگر با موضوع قرآن و عترت از دیگر محورهای ارائه شده در این غرفه‌ها است.

وی با اشاره به ارائه محصولات جدید در نمایشگاه بین‌المللی قرآن تصریح کرد: "شیرین‌تر از عسل" عنوان یک محصول جدید فلش کارتی 25 کارته شامل گلچینی از خاطرات و تصاویر شهدای نوجوان دفاع مقدس خراسان رضوی است که برای آشنایی بیشتر نوجوانان نسل جدید با شهدای نوجوان طراحی و ارائه شده است.

حاتمی افزود: بنیاد شهید و امور ایثارگران استان محصولاتی را در حوزه ایثار و شهادت که شامل تصاویری از شهدایی است که در حال قرائت قرآن هستند، بروشورهایی از مجموعه وصایای شهدا، تصاویری از شهدا همراه با وصایای آنها که در ارتباط با قرآن است، پخش صدای شهدایی که قاری قرآن بودند و شهدایی که در مورد قرآن صحبت کردند را به نمایش گذاشته است.