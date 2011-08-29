تعداد شاکیان پرونده خشک شدن زاینده رود از 3300 نفر گذشت

سپهر سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شهروندان اصفهانی و مدافعان محیط زیست در سراسر جهان که مایل به همراهی در این شکایت حقوقی هستند می توانند با ارسال نام، نام خانوادگی، نشانی و تلفن به ایمیل zayandehroud1390@gmail.com نام خود را به جمع دیگر شاکیان بیفزایند.

به گفته وی، با وجود وعده جاری شدن آب در زاینده رود، اعتراضات طرفداران محیط زیست، شهروندان اصفهانی و همه شاکیان پرونده خشک کنندگان زاینده رود تا رفع موانعی که باعث خشکی زاینده رود شده است ادامه خواهد داشت و این اعتراضات طی روزهای گذشته و پس از اعلام باز شدن موقتی آب شتاب بیشتری داشته است.

سلیمی اظهار داشت: بر اساس گزارشی که اخیرا مرکز مطالعات و پژوهشهای شورای اسلامی شهر اصفهان منتشر کرده است، انتقال و برداشت بی رویه آب، زاینده رود را به کام مرگ تدریجی و خاموش کشانده است.

وی یادآور شد: در حالیکه بر اساس نظر کارشناسان، عدم مدیریت صحیح منابع آبی زاینده رود را به خشکی کشانده است و در حالیکه در اکثر روزهای 5 سال گذشته زاینده رود بطور کامل خشک بوده است، معاون عمرانی استانداری اصفهان خبر از آن داد که قرار است در روزهای آینده به منظور تامین آبهای زیر زمینی و جلوگیری از خشک شدن درختان حاشیه رودخانه ، آب زاینده رود به مدت یک هفته باز شود.

این کارشناس محیط زیست افزود: تحت هیچ شرایطی نباید فراموش کنیم که مشکل زاینده رود در اثر سوءمدیریت در سالهای گذشته به وجود آمده است. از انتقال غیر اصولی آب زاینده رود به شهرها و استانهای دیگر، احداث غیر منطقی و طبیعت ستیزانه صنایع بزرگ در حاشیه رودخانه ، عدم راندمان مناسب در صنایع کشاورزی استانهای چهارمحال بختیاری و اصفهان، کاشت محصولات کشاورزی نظیر برنج، نگاه استانی به زاینده رود و... همه و همه در خشک شدن پر آب ترین رود فلات مرکزی ایران نقش داشته است.

سلیمی تصریح کرد: زاینده رود یک رودخانه فصلی نیست، زاینده رود رودخانه ای دائمی است. زنده دیدن زاینده رود آن هم برای یک هفته کسی را خوشحال نمی کند. بهتر است مدیران و مسئولان به دنبال درمان واقعی مشکلات باشند، صدقه دادن و باز کردن یک هفته ای آب دردی را درمان نمی کند.

به گفته وی، سازمانهای غیردولتی زیست محیطی، اساتید و کارشناسان محیط زیست و کوشندگان محیط زیست در اصفهان و ایران حدود 10 سال است که نسبت به حال ناخوش زاینده رود هشدار می دهند. برای نجات زاینده رود باید آستینها را بالا زد و کار اصولی و کارشناسی شده انجام داد.