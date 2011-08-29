پیوستن سفیر لیبی در قبرس به انقلابیون/رایزنی عبدالجلیل با امیر قطر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "مصطفی عبدالسلام المغربی" سفیر لیبی در قبرس در بیانیه ای حمایت خود را از شورای ملی انتقالی لیبی اعلام کرد و به انقلابیون این کشور پیوست.

در این بیانیه آمده است : ما اعضای سفارت لیبی در قبرس شورای ملی انتقالی را به عنوان تنها نماینده قانونی ملت لیبی به رسمیت می شناسیم و از این شورا که به دنبال تحقق اهداف و آرمانهای ملت لیبی است، حمایت و اعلام می کنیم که تحت فرمان آن هستیم.

الجزیره نیز گزارش داد که "مصطفی عبدالجلیل" رئیس شورای ملی انتقالی لیبی روز گذشته در نخستین سفر خارجی خود پس از سقوط طرابلس و عضویت مجدد لیبی در اتحادیه عرب به قطر و امارات سفر کرد.

این اولین سفر رسمی یک هیئت از شورای انتقالی لیبی پس از تصرف کامل لیبی توسط انقلابیون این کشور و احراز کرسی لیبی توسط شورای انتقالی در اتحادیه عرب به شمار می‌آید.

عبدالجلیل در جریان این سفر با شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر در دوحه دیدار و درباره آخرین تحولات لیبی گفتگو کرد.

این دیدار در حالی برگزار شد که قرار است گروه تماس امروز در دوحه درباره لیبی نشست برگزار کند. یونان، ایتالیا، کانادا، بلژیک، اسپانیا، اردن و دانمارک از جمله اعضای گروه تماس هستند. علاوه براین نمایندگانی از هلند، سوئد، نروژ و ترکیه نیز در این نشست حضور خواهند داشت.