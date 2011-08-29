کمک 700 میلیون ریالی مردم آذربایجان غربی به قحطی زدگان سومالی

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکخو ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی افزود: مردم نوع دوست آذربایجان غربی طی روزهای گذشته با مراجعه به پایگاههای کمیته امداد استان 700 میلیون ریال به قحطی زدگان سومالی کمک مالی کردند .

وی در ادامه بیان داشت: در راستای امداد رسانی به مردم قحطی زده سومالی، کمیته امداد آذربایجان غربی از نیمه دوم ماه مبارک رمضان پایگاههای جمع آوری کمکهای مردمی را در سطح شهرهای استان راه اندازی کرده که این پایگاهها تا عید سعید فطر آماده دریافت کمکهای مردم خیر هستند .