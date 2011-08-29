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۷ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۰۲

کمک 700 میلیون ریالی مردم آذربایجان غربی به قحطی زدگان سومالی

کمک 700 میلیون ریالی مردم آذربایجان غربی به قحطی زدگان سومالی

ارومیه - خبرگزاری مهر: معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد آذربایجان غربی از کمک 700 میلیون ریالی مردم استان به قحطی زدگان سومالی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکخو ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی افزود: مردم نوع دوست آذربایجان غربی طی روزهای گذشته با مراجعه به پایگاههای کمیته امداد استان 700 میلیون ریال به قحطی زدگان سومالی کمک مالی کردند.

وی در ادامه بیان داشت: در راستای امداد رسانی به مردم قحطی زده سومالی، کمیته امداد آذربایجان غربی از نیمه دوم ماه مبارک رمضان پایگاههای جمع آوری کمکهای مردمی را در سطح شهرهای استان راه اندازی کرده که این پایگاهها تا عید سعید فطر آماده دریافت کمکهای مردم خیر هستند.

معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد آذربایجان غربی با توجه به رویکرد جدید کمیته امداد در جمع آوری فطریه روزه داران نیز اظهار داشت: امسال با کمک روحانیان و هیئت امنای مساجد فطریه های جمع آوری شده از هر محله در میان نیازمندان همان محله توزیع خواهد شد.

کد مطلب 1395401

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