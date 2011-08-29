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۷ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۲۳

فاضلیان:

جشن گلریزان در همه شهرستانهای گلستان برگزار شد

جشن گلریزان در همه شهرستانهای گلستان برگزار شد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری گلستان گفت: به غیر از چند بخش کوچک در تمامی شهرستانهای استان در ماه مبارک رمضان جشن گلریزان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فاضلیان ظهر دوشنبه در جشن گلریزان گرگان افزود: یک گروه که بخش اعظم از این جشن را تشکیل می دهند افراد نیکو کار هستند که بدون هیچ گونه چشم داشتی و فقط با قصد قربت خداوند تبارک و تعالی و بدون اینکه طرف مقابلشان را ببینند و هیچ گونه چشم داشتی از غیر خدا داشته باشند گام در این راه نهاده اند.

وی در ادامه اظهار داشت: کسانی هستند که از آبرو و اعتبار خود برای کمک به انسانهای نیازمند مایه گذاشته و موجبات کمک به آنان را فراهم می کنند.

رئیس کل دادگستری استان گلستان افزود: جشن گلریزان یک نماد بارز از نوع دوستی و انسان دوستی است که باید به آن احترام گذاشته و ارزشش را بدانیم و گسترش یابد.

فاضلیان عنوان کرد: لذا بجاست از استاندار محترم جناب آقای مهندس قناعت که دستور تشکیل هیئت های فرعی ستاد دیه را در سطح شهرستانهای استان به فرمانداران دادند تشکر می کنم.

رئیس کل دادگستری استان در ادامه یادآور شد: امروزه همه ما یک رسالت همگانی داریم تا این حس نوعدوستی و انسان دوستی را در جامعه تقویت کنیم، زیرا ما به این حس نیازمندیم و اگر این حس تقویت شود خیلی از مشکلات ما در سطح جامعه بر طرف می شود.
 
وی عنوان کرد: اگر ما حس نوع دوستی و انسان دوستی را تقویت کردیم آن موقع می توانیم ادعا کنیم که به سمت جامعه توحیدی حرکت می کنیم.
کد مطلب 1395405

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