جشن گلریزان در همه شهرستانهای گلستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فاضلیان ظهر دوشنبه در جشن گلریزان گرگان افزود: یک گروه که بخش اعظم از این جشن را تشکیل می دهند افراد نیکو کار هستند که بدون هیچ گونه چشم داشتی و فقط با قصد قربت خداوند تبارک و تعالی و بدون اینکه طرف مقابلشان را ببینند و هیچ گونه چشم داشتی از غیر خدا داشته باشند گام در این راه نهاده اند.
وی در ادامه اظهار داشت: کسانی هستند که از آبرو و اعتبار خود برای کمک به انسانهای نیازمند مایه گذاشته و موجبات کمک به آنان را فراهم می کنند.
رئیس کل دادگستری استان گلستان افزود: جشن گلریزان یک نماد بارز از نوع دوستی و انسان دوستی است که باید به آن احترام گذاشته و ارزشش را بدانیم و گسترش یابد.
فاضلیان عنوان کرد: لذا بجاست از استاندار محترم جناب آقای مهندس قناعت که دستور تشکیل هیئت های فرعی ستاد دیه را در سطح شهرستانهای استان به فرمانداران دادند تشکر می کنم.
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