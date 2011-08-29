تراکتور به ترکیه دعوت شد / قلعه نویی آنفولانزا گرفت و به میهمانی نیامد

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال تعطیلی دو هفته ای رقابتهای لیگ برتر فوتبال کشور، تیم تراکتورسازی تبریز به دعوت یک باشگاه لیگ برتری ترکیه برای انجام دیداری دوستانه پاسخ مثبت داد .

قرار است تراکتورسازان پنجشنبه هفته جاری عازم استانبول شده و روز جمعه با این تیم لیگ برتری ترکیه دیداری دوستانه داشته باشند .

گفته می شود این دیدار به مناسبت افتتاح یک استادیوم مدرن در چند کیلومتری شهر استانبول برگزار خواهد شد .

هنوز نام حریف تراکتورسازی در این بازی دوستانه اعلام نشده است .

تیم تراکتورسازی تبریز تا پایان هفته پنجم لیگ برتر فوتبال کشور با کسب 12 امتیاز در جایگاه دوم جدول رده بندی قرار دارد .

شاگردان امیر قلعه نویی در حساس ترین بازی هفته ششم در تهران به مصاف استقلال صدرنشین خواهند رفت .

جعفری: تراکتورسازی به دور از حاشیه، موفق می شود

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی تبریز به دور از حاشیه بودن را دلیل اصلی نتایج خوب اخیر تیم فوتبال این باشگاه دانست .

محمد حسین جعفری ظهر با اشاره به نتایج خوبی که این تیم در هفته های سپری شده لیگ برتر کسب کرده، اظهار داشت: خوشحالیم که پس از گذشت پنج هفته از بازی های لیگ برتر، تیم تراکتورسازی توانسته با کسب نتایج خوب و جمع آوری امتیازات لازم، در رده دوم جدول لیگ قرار گیرد .

وی این نتایج خوب را در سایه دوری از حواشی دانست و گفت: تیم تراکتورسازی اگر بازهم از حاشیه ها دور بماند، می تواند به نتایج درخشان خود ادامه داده و موفقیتی چشمگیر به دست آورد .

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی در ادامه با تمجید از عملکرد کادر فنی تیم فوتبال این باشگاه بیان کرد: ما جمعی از بهترین مربیان را در کنار یکدیگر داریم که از بهترین بازیکنان نیز استفاده می کنند و باید بگویم که از عملکرد کادر فنی و بازیکنان راضی هستم .

تیم فوتبال تراکتورسازی تراکتورسازی تبریز با هدایت فنی امیر قلعه نویی توانسته در پنج هفته ابتدایی لیگ برتر کشور، 80 درصد امتیازات ممکن را کسب کرده و در جایگاه دومی جدول رده بندی قرار گیرد .

این آمار نشان دهنده بهترین شروع قلعه نویی در یک فصل از لیگ برتر است.

ژنرال چهار ستاره فوتبال ایران هرگز چنین شروعی نداشته است .

اولین های تاریخ باشگاه تراکتورسازی دور یک میز / قلعه نوعی آنفلوآنزا گرفت، نیامد

باشگاه تراکتورسازی تبریز طی ضیافتی، پیشکسوتان تیم فوتبال این باشگاه را بار دیگر دور هم جمع کرد.

باشگاه تراکتورسازی تبریز یکشنبه شب ضیافت افطاری ترتیب داد تا بار دیگر مردان سرخپوش خود در سالیان پیش را دور هم جمع کرده و خاطرات گذشته را مرور کرده باشد.

در این ضیافت که در محل رستوران تبریز برپا شد، پیشکسوتان و جمعی از هواداران تیم فوتبال تراکتورسازی به همراه تعدادی از مسئولان شهری و استانی حضور داشتند.

نکته جالب توجه این مراسم، حضور اولین مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی، اولین کاپیتان و اولین دروازه بان تاریخ فوتبال باشگاه تراکتورسازی در کنار یکدیگر بود که اکثر نگاه ها را متوجه خود کرده بود.

حسین اردبیلی اولین مدیرعامل این باشگاه محسوب می شود که کار خود در باشگاه را از سال 1347 آغاز کرد، همچنین حمید علاف بنام به عنوان نخستین کاپیتان تاریخ تیم فوتبال تراکتورسازی بازوبند این تیم را به بازو بسته و داریوش حاج رشیدی نیز اولین دروازه بان تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز بوده است.

در ضیافت افطاری تراکتورسازان اما، چشم همه حاضران به دنبال امیر قلعه نویی بود اما هیچ کس اثری از ژنرال نیافت.

ظاهرا سرمربی فعلی تراکتورسازی به دلیل ابتلا به آنفلوآنزا که گفته می شود کمی نیز شدید است، نتوانسته بود در این میهمانی حضور پیدا کند.

از دیگر نکات قابل اشاره این مراسم می توان به حضور تنها یک بازیکن از تیم فعلی تراکتورسازی تبریز اشاره کرد.

رودریگو توزی بازیکن برزیلی این تیم تنها بازیکنی بود که در جمع میهمانان به چشم می خورد، البته سایر بازیکنان تراکتورسازی به دلیل مرخصی سه روزه خود در این ضیافت غایب بودند.

از اعضای کادر فنی این تیم نیز غلامرضا باغ آبادی و بیاض پور ممی در کنار حسن آذرنیا حضور داشتند.

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محمود نصیرپور