دو سایت اینترنتی فروش داروهای غیرمجاز در زنجان شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد نصرت‌الله امیری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: امروزه شاهد افزایش روزافزون قربانیان فریبهای اینترنتی در سطح جامعه هستیم و افراد بیشتری پولهای خود را از این طریق از دست می‌دهند.

وی ادامه داد: عدم آگاهی مردم در این زمینه باعث می‌شود که در دام سارقان اینترنتی قرار گیرند زیرا کلاهبرداران حرفه‌ای خود را در دنیای وب مخفی کرده و در یک لحظه شکار خود را صید می‌کنند.

سرگرد امیری افزود: دقت و هوشیاری مهمترین روش برای مهار و خنثی کردن طرح‌های کلاهبرداری است و از مردم انتظار داریم به هیچ وجه اطلاعات شخصی به‌ویژه شماره حساب و کارت بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند.

سرگرد امیری گفت: پلیس سایبری فرماندهی انتظامی استان زنجان با داشتن امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و نیروی انسانی مجرب در خدمت همشهریان است و چنانچه اطلاعات طبقه‌بندی شده بر روی رایانه شهروندان مورد سرقت واقع و یا توسط مجریان رایانه‌ای حک شده باشد، می‌توانند به پلیس فتا مراجعه و پیگیر موضوع باشند.

رئیس پلیس سایبری استان زنجان افزود: با تلاشهای صورت گرفته، دو سایت اینترنتی فروش داروهای مجاز و تقلبی و تجهیزات دریافت از ماهواره، شناسایی شد و موضوع در حال رسیدگی است.