لوازم التحریر دانش آموزان با 15 درصد تخفیف در مشهد عرضه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی صفرزاده ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: متناسب با تقاضا و نیاز شهروندان به کالاهای اساسی و مورد نیاز خانوار نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا "فروش پاییزه" در این استان گشایش یافته است.

وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه فروش پاییزه از 18 شهریور در مشهد، افزود: در بازارهای الگویی با عنوان نمایشگاه عرضه مستقیم کالا، با همکاری مجامع امور صنفی در هر شهرستان موادغذایی، پوشاک، مانتو مدارس، کیف و کفش، لوازم التحریر و سایر کالاها از سوی تولیدکنندگان صنعتی و صنفی با نظارت بازرسان اصناف و سازمان بازرگانی استان عرضه می شود.

صفرزاده تصریح کرد: کالاهای ویژه تنظیم بازار از قبیل دفترچه های دانش آموزی، گوشت مرغ، گوساله و گوسفندی داخلی بسته بندی شده و قند و شکر نیز از دیگر کالاهایی است که در این نمایشگاه عرضه شود.

وی با بیان اینکه فراهم کردن امکان دسترسی بهتر مردم به انواع کالاهای پرمصرف فصلی با قیمت مناسب و افزایش قدرت انتخاب و خرید مصرف کنندگان و نیز حمایت از تولیدکنندگان داخلی از اهداف برگزاری این نمایشگاهها است، افزود: سعی می شود عمده تقاضای کالا از برندهای معتبر و با کیفیت داخلی عرضه شود.

صفرزاده اظهار داشت: نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا "فروش پاییزه" در 24 شهر استان از نیمه شهریورماه تا اوایل مهر به تناسب فعالیت می کنند.

وی افزود: همزمان با برگزاری نمایشگاههای مذکور، فروش فوق العاده در واحدهای صنفی منتخب اتحادیه های پوشاک و لوازم التحریربا تخفیف پنج تا 15 درصد بر پا خواهد شد.

لازم به ذکر است، نمایشگاه فروش پاییزه در مشهد از 18 تا 28 شهریور در محل نمایشگاه بین المللی مشهد همه روزه از ساعت 11 لغایت 23 دایر خواهد بود.