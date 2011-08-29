زنان در سالم سازی فضای اقتصادی نقش موثری دارند

به گزارش خبرنگار مهر،جعفر گرزین ظهر دوشنبه در همایش توانمندی و نقش زنان در جهاد اقتصادی اظهار داشت: زنان می توانند با تجدید نظر در عرصه اقتصاد خانواده گام بر دارند و با کم کردن هزینه ، افزایش بهره وری و کنترل مصارف ، اقتصاد خانواده را بهبود بخشند .

وی افزود: حضرت علی(ع) در نهج البلاغه سه خصلت متانت، احتیاط و حسابگری را از ویژگیهای مهم زنان مسلمان دانست.



گرزین بیان داشت: بی تردید مدیریت تعادل اقتصادی خانواده زنان هستند، زنان نقش موثری در سالم سازی و تعادل اقتصادی دارند.

وی افزود: زنان ما با توان بسیار فعال تر از اقشار دیگر جامعه می توانند در مسیر جهاد اقتصادی وارد میدان شده و توانمندی خود را بروز دهند .

معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان گفت: زنان جامعه اسلامی توانستند همراه و دوشادوش مردان با همت و تلاشی مضاعف، تحریم های دشمنان را خنثی کنند.

علیرضا جمشیدی عصر یکشنبه با اشاره به ویژگی های زنان در جامعه اسلامی اظهارداشت: قناعت، احتیاط و حسابگر بودن از ویژگی های اساسی بانوان متدین ایران اسلامی است.

وی افزود: دشمن گمان می کرد با اعمال تحریم ها می تواند کشور را زمین گیر کند ولی اکنون به این نتیجه رسیده اند که باید ایران هسته ای را بپذیرند، تحمل کنند و با آن زندگی کنند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری گلستان اضافه کرد: جهاد اقتصادی صرفاً تلاش و کار مضاعف نیست بلکه واژه ارزشی است که می توان از آن ایثار، استقامت، اخلاص و پشتیبانی که کلمات مقدسی هستند را دریافت کرد.

جمشیدی ادامه داد: باید با این واژه های ارزشی جهاد اقتصادی را معنا کنیم و سهم بانوان در این جهاد مقدس کمتر از مردان نیست.

وی تصریح کرد: اگر در جامعه اسلامی زنان توانمندی نداشته باشند دچار مشکل خواهیم شد.

به گفته وی، جهاد اقتصادی یعنی برنامه دار بودن و با برنامه زندگی کردن با تکیه بر اندیشه برتر است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری گلستان، حضرت زهرا (س) را الگوی کامل برای زنان در جامعه اسلامی دانست و افزود: هیچ کس برازنده تر، شایسته تر و برجسته تر از حضرت فاطمه زهرا (س) برای الگو بودن برای زنان در جامعه اسلامی نیست.

وی یادآور شد: این حضرت هیچگاه از فدک به خاطر مال اندوزی دفاع نکرد بلکه فدک را برای دفاع از ولایت بهانه و هزینه کرد.

جمشیدی تأکید کرد: اکنون که نظام اسلامی در عرصه بین المللی وضعیت بسیار خوبی دارد و انقلاب ما به سایر کشورهای جهان صادر شده، تنها مرهون فکر و اندیشه و تلاش مردان نبوده بلکه به دلیل همراهی زنان و بیداری و آگاهی آنان بوده است که سهم انکارناپذیری در پیشرفت و ترقی جامعه داشته اند.

وی اضافه کرد: زنان جامعه اسلامی باید تلاش کنند تا بنیان خانواده ها را مستحکم کنند و بدین گونه پایداری جامعه را رقم بزنند.