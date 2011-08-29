به گزارش خبرنگار مهر، علی حامدی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: دانش‌آموزان مقاطع مختلف تحصیلی در رشته‌های فرهنگی و هنری، قرآن، احکام، تحقیق و پژوهش، کامپیوتر، هنرهای تجسمی و در کلاس‌های علمی شامل ریاضی، زبان، فیزیک، نجوم، دروس جبرانی و تقویتی شرکت و تعطیلات تابستانی خود را پشت سر گذاشتند.

وی ادامه داد: در کنار این‌گونه فعالیت‌ها، استفاده از استخرهای شنا، اعزام به اردوهای یک‌روزه و چند روزه و اعزام به اردوی راهیان‌نور غرب کشور از دیگر فعالیت‌های معاونت پرورشی برای دانش‌آموزان بود.

حامدی همچنین در خصوص تعداد پایگاه‌های ویژه طرح تابستانی ناحیه یک زنجان گفت: این کلاس‌ها در 40 پایگاه و مدرسه قرآنی، یک مرکز تخصصی قرآن، دو کانون فرهنگی و تربیتی و چهار سالن ورزشی برگزار شد.

معاون پرورشی و تربیت‌بدنی ناحیه یک اداره‌کل آموزش و پرورش استان زنجان افزود: در تابستان امسال 70 آموزشگاه توسط 120 دانش‌آموز بسیجی در قالب طرح هجرت 3 با فعالیت‌هایی از قبیل رنگ‌آمیزی، نقاشی، دیوارنویسی و جوشکاری میز و صندلی تحت پوشش قرار گرفته است.