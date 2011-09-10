الزامات پذیرش دانشجوی پولی دکتری/ پول تنها شرط پذیرش نیست

کامران دانشجو در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره افزود: داوطلبانی می‌توانند با پرداخت شهریه، دانشجوی دکتری شوند که در آزمون نیمه‌متمرکز دکتری شرکت کرده و رتبه آورده باشند نه اینکه هر کسی بخواهد پول دهد و برود در کلاس درس دکتری بنشیند.

وی اضافه کرد: آنچه که برخی رسانه‌ها دارند تحت عنوان دانشجوی دکتری پولی عنوان می‌کنند همان دانشجوی دکتری مازاد بر ظرفیت است این دانشجویان باید شهریه پرداخت کنند اما تأکید می‌کنم که هر کسی نمی‌تواند از طریق پرداخت شهریه، دانشجوی دکتری شود بلکه فردی که با پرداخت شهریه دانشجوی دکتری می‌شود حتماً باید در آزمون نیمه‌متمرکز دکتری رتبه‌ای کسب کرده باشد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد: به عنوان مثال اگر ظرفیت پذیرش روزانه در یک رشته 50 نفر باشد، نفر پنجاه و یکم می‌تواند با پرداخت شهریه وارد دوره دکتری شود.