اولین خط بوجاری گندم گلستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، این سایت اولین سایت بوجار در استان گلستان است و در ساعت 5 تن بوجار گندم از آن به دست می آید.

جعفر گرزین فرماندار گرگان ظهر دوشنبه در این مراسم گفت: در سال جهاد اقتصادی این اقدام متناسب شرایط استان و شهرستان است که الویت توسعه کشاورزی استان است.

وی افزود : این اقدام الگویی است که می تواند در توسعه اقتصادی عنوان جهادی داشته باشد و نکته جالب اینکه همفکری تعاونی روستایی و نظام مهندسی کشاورزی نوید بخش انسجام بین دستگاه هی است.

وی عنوان کرد: می توان با استفاده درست از تسهیلات بانکی، همفکری، آسیب شناسی، برآورد استعداد انسانی و طبیعی شرایط خود اتکایی و به مفهوم واقعی جهاد اقتصادی را به اوج خود رسانده و تداوم بخشیم .