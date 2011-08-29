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۷ شهریور ۱۳۹۰، ۱۸:۴۳

جمالی:

عملیات بهسازی ورزشگاه انقلاب کرج به زودی آغاز می شود

عملیات بهسازی ورزشگاه انقلاب کرج به زودی آغاز می شود

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر مجموعه ورزشی انقلاب کرج گفت: به زودی اصلاحات مورد نظر بازرسانAFC در ورزشگاه انقلاب اسلامی کرج اعمال می شود.

رضا جمالی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پس از برگزاری جلسات مختلف مقرر شد عملیات اجرایی ورزشگاه انقلاب برای افزایش امکانات ورزشگاه و اعمال موارد مدنظرAFC  به زودی آغاز شود.

وی با خود داری از اعلام زمان دقیق این کار گفت: جلسه ای روز شنبه در این ارتباط برگزار شد و فکر می کنم کار در اولین فرصت آغاز شود.

 جمالی تقویت نور ورزشگاه، مسقف کردن جایگاه خبرنگاران، احداث اتاق برای رادیو و تلویزیون و افزایش امکانات رسانه ای برای نمایندگان جراید و خبرگزاری ها را از جمله این اصلاحات عنوان کرد و گفت: با توجه به حساسیت اداره کل تربیت بدنی استان البرز و باشگاه سایپا امیدوارم این اقدام هرچه سریعتر صورت گیرد تا برای فوتبال کشورمان در عرصه لیگ قهرمانان آسیا مشکلی ایجاد نشود.

کد مطلب 1395498

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