خراسان رضوی در آزاد سازی زندانیان رتبه دوم کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله جولایی ظهر دوشنبه در آستانه عید سعید فطر، در دیدار با هیئت مدیره ستاد دیه استان کهدر جهت آزاد سازی زندانیان غیر عمد انجام شد، اظهار کرد: سال گذشته 50 میلیارد تومان اعتبار از طرف رئیس جمهور برای آزادسازی زندانیان بی بضاعت در کشور اختصاص یافت که به برکت این کمک سه هزار و 779 نفر با بدهی 166 میلیارد تومان آزاد شدند.

وی سهم خراسان رضوی از این اعتبار را 4 میلیارد و 200 میلیون تومان اعلام کرد و گفت: با اختصاص این میزان اعتبار 388 نفر از زندانیان بی بضاعت در استان آزاد شدند.

جولایی تصریح کرد: مستدل ترین پرونده های زندانیان از سوی مسئولان ستاد دیه خراسان رضوی ارائه شده بود.

رئیس ستاد دیه کشور افزود: در سال جاری با کمک 80 میلیارد تومانی رهبر معظم انقلاب، اختصاص 50 میلیارد تومان توسط رییس جمهور به این امر و همچنین برگزاری 180 مراسم گلریزان در سطح کشور تعداد زیادی از زندانیان بی بضاعت آزاد خواهند شد.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی نیز در این دیدار با تشکر از تلاش بی وقفه اعضای ستاد دیه استان خواستار توجه ویژه به موضوع آزادسازی زندانیان بی بضاعت برای جلوگیری از بروز سایر مشکلات در جامعه شد.

حجت الاسلام حسن شریعتی تعداد زندانیان بی بضاعت استان را هزار و 675 نفر اعلام کرد و گفت: تلاش برای آزاد کردن این افراد کار با ارزشی است که باید برای آن برنامه ریزی کرد.