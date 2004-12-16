وضعيت جسماني شيخ عبدالمهدي كربلايي خوب است

به گزارش خبرنگار مهر، دفتر آيت الله سيستاني درشهرقم ضمن اشاره به شهادت سه تن ازمحافظان شيخ عبد المهدي كربلايي نماينده آيت الله سيستاني درعمليات تروريستي روزگذشته در شهر مقدس كربلاو زخمي شدن شماري ديگرگفت: متاسفانه در اين حادثه 6 تن از شهروندان عراقي كشته و 30 تن ديگر نيز زخمي شدند.



اين دفترهمچنين با اشاره به نقش برجسته نماينده آيت الله سيستاني در ايجاد وحدت و يكپارچگي درميان مردم عراق گفت : اين گونه اقدامات با هدف مانع تراشي برسر انتخابات سراسري عراق صورت گرفته است.

دفترآيت الله سيستاني درقم همچنين وضعيت جسماني شيخ عبدالمهدي كربلايي نماينده آيت الله سيستاني درشهركربلا را خوب توصيف كرد و گفت:خوشبختانه خطررفع شده است .

همچنين دفتر آيت الله سيستاني ياد آورشد: اوضاع شهر كربلا آرام ودرهاي حرم مطهر امام حسين (ع) به سوي زائران باز است .

يكي از مسئولان پليس عراق درباره اين حادثه گفت: اين بمب در نزديكي باب الغربي حرم منفجر شد وبراثرآن شيخ عبدالمهدي كربلائي نماينده آيت الله سيستاني در شهر كربلا به شدت مجروح شد.

دكترحسن نصر الله مدير بيمارستان الحسين گفت: نماينده آيت الله سيستاني پس ازمجروحيت شديد ازناحيه پا به بخش مراقبت هاي ويژه منتقل شد.

درهمين حال حامد الخفاف سخنگوي آيت الله سيستاني مرجع شيعيان عراق در شهر نجف ضمن محكوم نمودن اين اقدام تروريستي اعلام داشت:شيخ عبد المهدي كربلايي درحادثه بمب گذاري درراه بين دفترش و حرم امام حسين (ع) مورد سوء قصد قرار گرفت .