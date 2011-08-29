متوسط حضور اورژانس در صحنه حادثه در زابل به هشت دقیقه رسید

به گزارش خبرنگار مهر، محمد‌ حسن محمدی ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح ‌خانه بهداشت روستای قائم‌ آباد زابل اظهار داشت: این خانه بهداشت با زیر بنای 150 متر و با اعتبار 40 میلیون تومان از محل اعتبارات استان تأمین شده است.

وی گفت: هدف از افتتاح این خانه بهداشت کاهش میزان مرگ و میر در کودکان و مادران در روستای قائم آباد است.

وی افزود: صبح امروز اورژانس 115 شهرستان ادیمی با 180 میلیون تومان هزینه نیز به بهره ‌برداری رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زابل بیان داشت: این اورژانس در فضایی به مساحت 400 متر ساخته شده است.

وی گفت: خانه بهداشت کوچک ‌ترین مرکز بهداشتی محسوب می ‌شود و با راه‌ اندازی آن در نقاط مختلف گام های خوبی در امور بهداشتی برداشته خواهد شد.

