ساختمان جدید مرکز علمی کاربردی ورامین مهرماه افتتاح می شود

منصور بنی عامر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با تلاش و پیگیری شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین، ساختمان جدید مرکز علمی کاربردی به منظور ارتقا فضای آموزشی و جذب دانشجوی بیشتر در مهرماه سالجاری افتتاح و به بهره برداری می رسد.

وی افزود: این ساختمان در ضلع شمال شرقی میدان ولیعصر(عج) در ورودی شهر ورامین واقع شده است و می تواند تعداد دانشجویان این مرکز را در موعد مقرر و طبق برنامه زمانی منطقی، به چهار هزار نفر ارتقا دهد.

این مسئول گفت: امید است با افتتاح این ساختمان، مرکز علمی کاربردی شهرداری ورامین از لحاظ ظرفیت دانشجو، ارتقا مقاطع تحصیلی و توسعه رشته های مختلف، به اهداف مورد نظر خود دست پیدا کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر یکهزار دانشجو در این مرکز مشغول به تحصیل هستند، اضافه کرد: ظرفیت پذیرش دانشجو برای هر مرکز دانشگاهی، براساس امکانات و بضاعتی است که از نظر فضای آموزشی و تجهیز امکانات به طور مکرر از طرف دفتر نظارت دانشگاه جامع صورت می گیرد و مشخص می شود.

بنی عامر یادآور شد: برای افتتاح ساختمان جدید این دانشگاه از دفتر نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی دعوت می شود تا از این فضای آموزشی بازدید کنند و بر اساس فضای جدید، ظرفیت دانشجو را تعیین کنند.

وی افزود: این دانشگاه در خصوص درخواست رشته های جدید و تمدید رشته های فعلی در تلاش است تا زمینه تحصیل برای دانشجویان قدیم و جدید در این مرکز فراهم شود.

رئیس مرکز علمی کاربردی شهرداری ورامین عنوان کرد: این دانشگاه به همت شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین در سال 1388 تأسیس شد و فعالیت خودش را با پذیرش 148 دانشجو در رشته های کاردانی معماری و فناوری اطلاعات آغاز کرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از یکهزار دانشجو در رشته هایی چون کاردانی حقوق، حسابداری، فناوری اطلاعات، امور فرهنگی، معماری و کارشناسی بازیافت مشغول به تحصیل هستند که ارتقا سطح مقاطع رشته ها و همچنین توسعه رشته های تحصیلی در دستور کار است.