زمان تمرین عصر دوشنبه تیم ملی تغییر کرد/ گفتگو با بازیکنان لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برنامه قرار بود تمرین عصر دوشنبه تیم ملی فوتبال کشورمان از ساعت 18:30 امروز دوشنبه در زمین شماره یک کمپ تیم‌های ملی برگزار شود که به علت بارش باران و شرایط نامساعد زمین چمن کمپ این تمرین یک ساعت زودتر و از ساعت 17:30 آغاز خواهد شد.

همچنین از سوی مسئول رسانه‌ای تیم ملی فوتبال کشورمان ‌اعلام شد گفتگوی رسانه‌ها با بازیکنان این تیم نیز امروز برگزار نخواهد شد. قرار بود از ساعت 18 امروز دوشنبه علی کریمی، مازیار زارع و محمد قاضی در جمع خبرنگاران حضور یافته و پاسخگوی سئوالات خبرنگاران باشند.

تیم ملی فوتبال کشورمان خود را برای حضور در مرحله سوم از مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا آماده می کند. نخستین بازی ملی پوشان ایران در این مرحله از رقابت‌ها روز جمعه هفته جاری در ورزشگاه آزادی تهران و مقابل اندونزی برگزار می شود.