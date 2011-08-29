42 طرح توسط سرمایه گذاران خارجی در استان قزوین اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، فهیمه لزگی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهارداشت: استان قزوین در طول سالهای 72 تا 89 بدلیل بستر مناسب در توسعه صنعت و تولید بیشترین حجم سرمایه گذاری خارجی بعد از استان اصفهان را به خود اختصاص داده است و تاکنون 42 طرح با مشارکت خارجی ها در قزوین اجرا شده است.

وی ارزش سرمایه گذاری شرکتهای خارجی در استان قزوین را 437 میلیون و 272 هزار دلار اعلام کرد و افزود: با تحقق 237 میلیون و 783 هزار دلار، بیش از 54 درصد سرمایه گذاری ها محقق شده است.

لزگی تصریح کرد: استان اصفهان با 61.4 درصد در رده اول و قزوین با 54.4 درصد در رتبه دوم سرمایه گذاری خارجی کشور قرار گرفته است.

قزوین/ نیازمند سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی

معاون اقتصادی سازمان امور اقتصادی و دارایی استان قزوین همچنین گفت: در حوزه صنعت در استان قزوین برای جذب سرمایه گذاری در بخشهای فولاد همچنان نیاز به تولید داریم و از حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی حمایت می کنیم.

وی یادآورشد: استان قزوین به دلیل ظرفیت بالای کشاورزی در زمینه احداث صنایع تکمیلی و تبدیلی خلاء زیادی دارد که در صورت حضور سرمایه گذار خارجی می توانیم تسهیلات لازم را در اختیار متقاضیان قرار دهیم.

شش درصد سرمایه گذاری خارجی کشور در استان قزوین

لزگی افزود: در حال حاضر شش درصد سرمایه گذاری خارجی صورت گرفته در کشور در استان قزوین انجام شده است و با بسترسازی مناسب در طول سالهای گذشته موفق شدیم در سال گذشته رتبه دوم سرمایه گذاری خارجی را به خود اختصاص دهیم.

وی از تغییر سهم بخشهای مختلف از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها خبر داد و گفت: با کاهش سهم دولت از منایع این قانون در حال حاضر سهم صنعت به 20 درصد، سایر هزینه ها به 10 درصد و عمومی و مردم به 70 درصد تغییر یافته است که در چارچوب تعیین شده توزیع می شود.

صرفه جویی در مصرف استان محقق شد

لزگی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را در کاهش میزان مصرف بسیار تاثیرگذار دانست و بیان کرد: خوشبختانه با اجرای این قانون شاهد کاهش میزان مصرف آب، برق، نان، انرژی و سایر خدمات در استان هستیم.

وی گفت: میزان مصرف آرد استان قبل از اجرای قانون ودر مدت 9 ماهه سال گذشته 100 میلیون و 520 هزار کیلوگرم بود که پس از اجرای قانون به 55 میلیون و 694 هزار و 701 کیلوگرم رسید که در مدت شش ماه بیش از 30 درصد کاهش یافته است.

لزگی میانگین مصرف ماهانه آرد استان را قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها 11 میلیون و 169 هزار و 302 کیلوگرم عنوان کرد و افزود: بعد از این قانون مصرف به 9 میلیون و 282 هزار و 450 کیلوگرم کاهش یافته که قابل توجه است.

وی اضافه کرد: مصرف سرانه آرد نیز برای هر نفر از 9.1 کیلوگرم به 7.6 کیلوگرم برای هر نفر کاهش یافته است.

کاهش پنج درصدی مصرف آب/ 24 درصدی برق

این مسئول میزان کاهش مصرف آب در بخش خانگی استان را پنج درصد، تجاری و صنعت را هم یک درصد، مصرف برق در بخش خانگی در استان را 24 درصد و در مجموع خانگی، صنعت و خدمات 11.4 درصد اعلام کرد.

لزگی یادآورشد: در مصرف فرآورده های نفتی استان هم بنزین 8.3 درصد، نفت سفید 35.65، نفت گاز 13.7 درصد، نفت کوره 67.22، کاهش داشت که البته نفت گاز نیروگاه با 45.7 درصد و نفت کوره نیروگاه با افزایش 39.6 درصدی روبرو بوده است.

معاون اقتصادی سازمان امور اقتصادی ودارایی استان قزوین همچنین گفت: بدلیل افزایش مشترکان گاز خانگی و صنعتی در استان و نیز فصل سرما در سال جاری با افزایش دو درصدی مصرف گاز در استان مواجه بودیم.