به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد اجرایی اولین دوره مسابقات ورزشی جانبازان و معلولان شهرهای خواهرخوانده اصفهان ظهر امروز دوشنبه برگزار شد.

در این جلسه که با حضور اعضای ستاد برگزاری این مسابقات در محل معاونت فرهنگی، اجتماعی شهرداری اصفهان برگزار شد، آخرین تصمیمات در خصوص چگونگی برگزاری این رقابتها اتخاذ و هماهنگیهای لازم بین بخشهای مختلف ستاد اجرایی برگزاری این مسابقات صورت گرفت.

چگونگی برگزاری مراسم افتتاحیه، ورود میهمانان، محل اسکان، محل برگزاری رقابتها، نیروی انسانی، بیمه ورزشکاران و برگزاری مراسم تشریفات از مباحث مطرح شده در این جلسه بود.

اولین دوره مسابقات ورزشی جانبازان و معلولان شهرهای خواهر خوانده اصفهان از ۱۵ تا ۲۲ شهریورماه به میزبانی شهرداری اصفهان برگزار می شود.

ورود میهمانان روز پانزدهم خواهد بود و مراسم افتتاحیه این مسابقات در مجموعه فرهنگی، تفریحی باغ غدیر در تاریخ شانزدهم شهریور ماه برگزار می شود.

این مسابقات با حضور ۱۱۴ ورزشکار از کشورهای ترکیه، روسیه، پاکستان، مالزی، رومانی و عراق در رشته های والیبال نشسته، تیراندازی و تنیس روی میز برگزار می شود.