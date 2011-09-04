مصطفی کارخانه در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر روزهای پر مشغله‎ای که فدراسیون والیبال طی چندماه گذشته به آن روبرو بود، اظهار داشت: همزمان پنج تیم ایران درگیر آماده سازی برای حضور در رقابت‎های مرتبط به خود بودند و فدراسیون والیبال هم به نوعی درگیر تقسیم بازیکن میان آنها.

وی تصریح کرد: اما واقعیت این است که والیبال ایران به قدری بازیکن ندارد که بتواند همزمان این تعداد تیم را کاملا آماده مهیای حضور در رقابت‎‌های مختلف کند. در این شرایط بهتر از اعزام برخی تیم‏ها صرف نظر می‏شد تا نه دغدغه آماده‎سازی آن تیم ایجاد می‏شد و نه نتایج دور از انتظار رقم می‏خورد.

مربی پیشین تیم والیبال نوجوانان و جوانان ایران به حضور تیم "ب" ایران در تورنمنت قطر و جام ریاست جمهوری قزاقستان اشاره کرد و گفت: تیم "ب" ایران در این دو رویداد به ترتیب آخر (چهارم) و یکی مانده به آخر (هفتم) شد. در حالی که می‌شد این تیم اصلا به این مسابقات اعزام نشود.

کارخانه ادامه داد: البته در رقم نتایج به دست آمده شاید فدراسیون والیبال خیلی مقصر نباشد چون به هر حال نبود بازیکن کافی هم در رقم خوردن اینگونه نتایج تاثیرگذار بوده است اما به هر حال باید به فکر چگونگی عملکرد و نتایج تیم اعزامی هم بود. از طرفی نادیده گرفته نشود که حضور در هر رویدادی تجربه های خاص خود را به همراه دارد و خیلی هم بی نتیجه نیست.

وی با بیان اینکه در مورد تیم نوجوانان شاید خوش شانس بودن این تیم و همگروه نشدن با تیم هایی مانند صربستان و اسپانیا باعث می شد که نتایج بهتری برای نماینده ایران رقم بخورد، تاکید کرد: در هر صورت چگونگی عملکرد والیبالیست‌های ایران در مسابقات اخیر باید به طور دقیق و هرچه سریعتر کارشناسی شوند تا مشکلات آنها در رقابت‌های آینده تکرار نشود.

مربی والیبال ایران در پایان گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال مبنی براینکه "آیا این طور نیست که اعتبار و جایگاه جهانی والیبال ایران از دست رفته است؟"، گفت: درست است. با نتایجی و عملکردی که نوجوانان و جوانان در رقابت های جهانی داشتند قبح والیبال ایران شکسته شده است اما جایگاه ازدست رفته قابل برگشت است. باید بدون حب و بغض کار کرد و والیبال را مقدم بر هر فردی در نظر گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان تیم ایران با هشت پله سقوط دهم شد. تیم جوانان ایران نیز بدون دسترسی به مدال و با کسب عنوان ششمی به کار خود در رقابت‎های جهانی پایان داد.