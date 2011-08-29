21 پروژه عمرانی هفته دولت در شهرستان فیروزکوه افتتاح می شود

سعید افشار نادری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: 21 پروژه عمرانی به مناسبت هفته دولت با اعتبار بیش از 30 میلیارد ریال در حوزه های مختلف در شهرستان فیروزکوه افتتاح می شود.

وی افزود: مهمترین این پروژه ها در حوزه های گازرسانی، کشاورزی، راه و ترابری، منابع طبیعی، عمران شهری و روستایی و طرحهای تولیدی است.

نمیانده عالی دولت در شهرستان فیروزکوه بیان کرد: برگزاری نشستهای ملاقات عمومی با مردم و بررسی مشکلات آنان، دیدار مسئولان با افراد بی ‏بضاعت، ایتام، نیازمندان و مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی با هدف شناسایی و رفع نیازمندیهای آنها از برنامه های هفته دولت توسط مدیران دستگاههای اجرایی این شهرستان است.

وی افزود: دیدار با خانواده ‏های معظم شهدا و ایثارگران، برگزاری ضیافت افطار با حضور خانواده‏های شهدا، جانبازان و آزادگان سرافراز و برگزاری برنامه‏ های متنوع فرهنگی و ورزشی با حضور گسترده جوانان و نوجوانان شهرستان فیروزکوه از برنامه های پیش بینی شده در هفته دولت است.