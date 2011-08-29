باند فحشا در آبادان منهدم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر مهرنیا گفت:‌ افرادی که با دائر کردن مراکز فساد و فحشا، مبادرت به اغفال زنان و مردان می‌کردند با زیرکی ماموران نیروی انتظامی آبادان در یکی از مناطق شهر شناسایی و با حکم قضایی دستگیر شدند.

وی ادامه داد:‌ این افراد که با چاپ کارتهای ویزیت با عناوین مشکوک و با درج تنها یک نام و شماره تلفن، اقدام به جذب مشتری برای مراکز فحشا می کردند، با گزارشی که از سوی پلیس اطلاعات و آگاهی آبادان ارسال شد، شناسایی و با دستور بازپرس شعبه اول تیم دادسرا طی عملیات پلیسی دستگیر شدند.



مهرنیا با اعلام اینکه باند مذکور منهدم شده گفت:‌ هنگام بازرسی از این مرکز تعدادی زن و مرد سابقه دار دستگیر و روانه زندان شدند و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.



همچنین دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اندیکا از انتقال مقادیری اسلحه توقیف شده در این شهرستان به انبار اسلحه دادگستری در اهواز خبر داد.



غلامی گفت: در راستای ساماندهی وضعیت اسلحه و مهمات مکشوفه در سطح استان طبق هماهنگی صورت گرفته با معاونت دادسرای شهرستان اهواز، تعداد 87 قبضه سلاح جنگی و شکاری و مهمات مکشوفه، به انبار دادگاه انقلاب اهواز ارسال شد.



وی افزود: ‌تعدادی از این سلاحها از چند سال پیش به صورت بلاتکلیف در انبار پلیس اطلاعات این شهرستان باقی مانده بود.