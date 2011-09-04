فرید صائبی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر اینکه نتایج به دست آمده تیمهای والیبال نوجوانان و جوانان ایران در رقابتهای جهان مناسب نبود، اظهار داشت: در بخش جوانان انتقاد به سرمربی تیم وارد میشود که متاسفانه با وجود نیروهای خوبی که در اختیار داشت نتوانست خوب کار کند. این در حالی است که پیش از این خیلی از مربیان ایرانی نسبت به عملکرد مربی صرب جوانان انتقاد کرده بودند اما توجهی نشد.
وی یکی از دلایل عملکرد دور از انتظار و سقوط نوجوانان را شرایط حساس سنی آنها عنوان کرد و یادآور شد: تیمهای نوجوانان مدام در حال تغییر هستند و در کل شناخت زیادی نسبت به آنها وجود ندارد. نوجوانان به خاطر یک باخت از صعود به جمع هشت تیم برتر بازماندند. آنها در مقطعی سنی حساس هستند و تا حدی بدشانسی هم آورند.
مربی والیبال ایران تاکید کرد که شایداگر برای نوجوانان برنامه های تدارکاتی بیشتری لحاظ میشد آنها میتوانستند نتیجه بهتر از دهمی در رقابتهای جهانی بگیرد.
صائبی به تغییرات مدیریتی در دو تیم نوجوانان و جوانان اشاره کرد و گفت: عملکردهای اخیر این دو تیم نشان داد که تغییرات همیشه کارساز نیست و حتی میتواند باعث افت هم شود. به هر حال وقتی تیمی با تغییرات مدیریتی در کادر فنی روبرو میشود مدتی زمان است تا دیدگاههای جدید به بازیکنان منتقل شود.
وی در این زمینه توضیح بیشتری داد و خاطرنشان کرد: قطعا مربیان جدیدی که به واسطه تغییرات مدیریتی وارد یک تیم میشوند بد نیستند اما به هر حال دراثر این تغییر ناخودگاه ترکیب بازیکنان هم دچار تغییراتی شده و زمان میبرد تا دیدگاهها و برنامههای جدید در تیم اجرا شود.
عملکرد تیمهای والیبال نوجوانان و جوانان در رقابتهای جهانی دور از انتظار بود
مربی والیبال ایران در این زمینه به حضور حسین معدنی در تیم ملی اشاره کرد و یادآور شد: شاید اگر به حسین معدنی فرصت داده میشد او با تجربهتر میشد و نتایج بهتری به تیم ملی به دست میآورد. الان هم شاید اگر بهروز عطایی در راس بماند بتواند تیمش را وارد جمع چهار تیم کند. نوجوانان ما مدت زیادی را در اردو بودند اما با مربیان مختلف!
صائبی تاکید کرد: یکی از مشکلات این است که بلافاصله پس از هر ناکامی در اولین اقدام مربی را تغییر میدهند اما تغییرات مدیریتی خوب نیست. در ثبات دادن به تیمها و طی شدن روند تعادلی در آنها مدیریت فدراسیون و تصمیمات اتخاذ شده نقش اصلی را دارد اما تغییرات نتیجهای نداشته است.
وی گفت: مشکل اصلی دیگر این است که در والیبال و برای تصمیم گیریها سیاست کلی وجود ندارد و فقط با تغییراتی که ایجاد میکنند تیم و بازیکنانش را سردرگم میکنند وگرنه هیچ تغییر هدفمندی انجام نمیشود.
مربی والیبال ایران درپایان خاطرنشان کرد که در حال حاضر از بسیاری پیشکسوتان استفاده نمیشود در حالیکه آنها باید در کنار مربیان جوان به کار گرفته شوند تا از انتقال اطلاعات و تجربه آنها استفاده شود.
به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان تیم ایران با هشت پله سقوط دهم شد. تیم جوانان ایران نیز بدون دسترسی به مدال و با کسب عنوان ششمی به کار خود در رقابتهای جهانی پایان داد.
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