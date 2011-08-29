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۷ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۴۶

سردار ساجدی نیا خبر داد:

آمادگی پلیس تهران برای برگزاری نماز عید فطر

آمادگی پلیس تهران برای برگزاری نماز عید فطر

رئیس پلیس تهران گفت: پلیس برای برگزاری مراسم و نماز عید فطر آمادگی کامل دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین جلسه شورای فرماندهان پلیس پایتخت، روز دوشنبه در سال جلسات فرماندهی پلیس پایتخت، برگزار شد.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به ارایه تسهیلات انتظامی و ترافیکی پلیس پایتخت در برگزاری هرچه بهتر نماز با شکوه عید سعید فطر، افزود: پلیس پایتخت در این روز با آمادگی صد در صد جهت ارایه تسهیلات در کنار نمازگزاران، حضور دارد.

سردار حسین ساجدی نیا در ادامه به بررسی طرحهای انتظامی و ترافیکی در نظر گرفته شده برای شهروندان به منظور برگزار شدن هر چه باشکوه تر نماز عید سعید فطر پرداخت.

کد مطلب 1395606

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