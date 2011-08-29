چندین طرح عمرانی در نقاط مختلف استان بوشهر به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در دشتستان با حضور معاون امور عمرانی استاندار، مرکز بهداشتی و درمانی و یک دبستان در روستای طلحه، یک سالن ورزشی در کلمه و طرح آبخیزداری حوزه خون و کلمه با اعتبار 16 میلیارد و 740 میلیون ریال به بهره برداری رسید .

واحد صدور مکانیزه شناسنامه هم در شبانکاره آغاز به کار کرد .

در شهرستان دشتی و در کاکی چهار خیابان، یک بوستان محله ای، 41 واحد مسکونی ویژه مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و ساختمان اداره گاز با سرمایه گذاری 14 میلیارد و 830 میلیون ریال به بهره برداری رسید .

در گناوه با حضور معاون برنامه ریزی استاندار ساختمان ویژه همراه بیماران سوختگی که با پنج میلیارد ریال اعتبار به دست فردی نیکوکار ایجاد شده به بهره برداری رسید، زمین چمن و یک واحد مرغ داری به ظرفیت 30 هزار قطعه با سرمایه گذاری چهار میلیارد و 800 میلیون ریال به بهره برداری رسید و ساخت دومین کارخانه تولید ژل آلوئه ورای کشور با اعتبار پنج میلیارد ریال در شهرک صنعتی گناوه آغاز شد .

در تنگستان با حضور معاون امور عمرانی استاندار بهره برداری از سد دیزاشکن با حجم مخزن دو میلیون متر مکعب تجهیز و توسعه بوستان علی آباد، جنگل کاری اراضی ملی دلوار و جاینیک، اصلاح مراتع و میانه کاری اراضی روستای سمل شمالی، ساختمان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بخش تالاسمی بیمارستان امام حسین اهرم با سرمایه گذاری 25 میلیارد و 700 میلیون ریال و ساخت مرکز دیالیز این بیمارستان با اعتبار یک میلیارد و 200 میلیون ریال آغاز شد .

در شهرستان دشتی با حضور معاون سیاسی -امنیتی استاندار بوشهر طرح هادی روستاهای کردوان کبگان و بحیری، تعریض محور15 کیلومتری خورموج چارک و نمازخانه مدرسه شبانه روزی امام علی (ع)روستای زیارت ساحلی با اعتبار 10میلیارد و 50 میلیون ریال به بهره برداری رسید و ساخت سالن ورزشی روستای زیارت ساحلی با سرمایه گذاری پنج میلیارد و 500 میلیون ریال آغاز شد.