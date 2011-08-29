چندین طرح عمرانی در نقاط مختلف استان بوشهر به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در دشتستان با حضور معاون امور عمرانی استاندار، مرکز بهداشتی و درمانی و یک دبستان در روستای طلحه، یک سالن ورزشی در کلمه و طرح آبخیزداری حوزه خون و کلمه با اعتبار 16 میلیارد و 740 میلیون ریال به بهره برداری رسید.
واحد صدور مکانیزه شناسنامه هم در شبانکاره آغاز به کار کرد.
در شهرستان دشتی و در کاکی چهار خیابان، یک بوستان محله ای، 41 واحد مسکونی ویژه مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و ساختمان اداره گاز با سرمایه گذاری 14 میلیارد و 830 میلیون ریال به بهره برداری رسید.
در گناوه با حضور معاون برنامه ریزی استاندار ساختمان ویژه همراه بیماران سوختگی که با پنج میلیارد ریال اعتبار به دست فردی نیکوکار ایجاد شده به بهره برداری رسید، زمین چمن و یک واحد مرغ داری به ظرفیت 30 هزار قطعه با سرمایه گذاری چهار میلیارد و 800 میلیون ریال به بهره برداری رسید و ساخت دومین کارخانه تولید ژل آلوئه ورای کشور با اعتبار پنج میلیارد ریال در شهرک صنعتی گناوه آغاز شد.
در تنگستان با حضور معاون امور عمرانی استاندار بهره برداری از سد دیزاشکن با حجم مخزن دو میلیون متر مکعب تجهیز و توسعه بوستان علی آباد، جنگل کاری اراضی ملی دلوار و جاینیک، اصلاح مراتع و میانه کاری اراضی روستای سمل شمالی، ساختمان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بخش تالاسمی بیمارستان امام حسین اهرم با سرمایه گذاری 25 میلیارد و 700 میلیون ریال و ساخت مرکز دیالیز این بیمارستان با اعتبار یک میلیارد و 200 میلیون ریال آغاز شد.
در شهرستان دشتی با حضور معاون سیاسی -امنیتی استاندار بوشهر طرح هادی روستاهای کردوان کبگان و بحیری، تعریض محور15 کیلومتری خورموج چارک و نمازخانه مدرسه شبانه روزی امام علی (ع)روستای زیارت ساحلی با اعتبار 10میلیارد و 50 میلیون ریال به بهره برداری رسید و ساخت سالن ورزشی روستای زیارت ساحلی با سرمایه گذاری پنج میلیارد و 500 میلیون ریال آغاز شد.
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