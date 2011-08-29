پنج طرح عمرانی در مهران افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار مهران ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با بهره برداری از این طرحها هم زمینه اشتغال بسیاری از جوانان منطقه فراهم خواهد آمد و هم شهرستان مهران در مسیر توسعه و پیشرفت قرار می گیرد .

ولی الله حیاتی با اشاره به ظرفیتها و پتانسیلهای منطقه گفت: مرز بین المللی و تجاری مهران فرصتی است که بتوان طرحهای مختلفی را در منطقه اجرا کرده و زمینه توسعه این شهرستان را بیش از پیش فراهم آورد .

این مسئول در مراسم افتتاح کارخانه آجرسازی زرین سازه واقع در بخش صالح آباد شهرستان مهران با اعتبار سه میلیارد ریال اعلام کرد: با بهره برداری از این کارخانه که بزرگترین تولید کننده آجر در غرب کشور است زمینه اشتغالزایی 50 نفر فراهم شده است .

در ادامه و با حضور استاندار و هیئت همراه پروژه آبرسانی به شهر صالح آباد به طول خط انتقال 15 کیلومتر، پل بزرگ حیانی و واریانت امیرآباد به طول 4 کیلومتر، سالن ورزشی شهدای دانش آموز شهر مهران به مساحت 440 مترمربع و سالن ورزشی شهرک اسلامیه در مجموع با اعتباری بالغ بر 77 میلیارد ریال افتتاح و به بهره برداری رسید .

همچنین در این روز پروژه بزرگ احداث بزرگراه ورودی شهر مهران ( چهار خطه کردن محور ایلام – مهران) با اعتبار 600/53 میلیون ریال کلنگ زنی شد.