پنج طرح عمرانی در مهران افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار مهران ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با بهره برداری از این طرحها هم زمینه اشتغال بسیاری از جوانان منطقه فراهم خواهد آمد و هم شهرستان مهران در مسیر توسعه و پیشرفت قرار می گیرد.
ولی الله حیاتی با اشاره به ظرفیتها و پتانسیلهای منطقه گفت: مرز بین المللی و تجاری مهران فرصتی است که بتوان طرحهای مختلفی را در منطقه اجرا کرده و زمینه توسعه این شهرستان را بیش از پیش فراهم آورد.
این مسئول در مراسم افتتاح کارخانه آجرسازی زرین سازه واقع در بخش صالح آباد شهرستان مهران با اعتبار سه میلیارد ریال اعلام کرد: با بهره برداری از این کارخانه که بزرگترین تولید کننده آجر در غرب کشور است زمینه اشتغالزایی 50 نفر فراهم شده است.
در ادامه و با حضور استاندار و هیئت همراه پروژه آبرسانی به شهر صالح آباد به طول خط انتقال 15 کیلومتر، پل بزرگ حیانی و واریانت امیرآباد به طول 4 کیلومتر، سالن ورزشی شهدای دانش آموز شهر مهران به مساحت 440 مترمربع و سالن ورزشی شهرک اسلامیه در مجموع با اعتباری بالغ بر 77 میلیارد ریال افتتاح و به بهره برداری رسید.
همچنین در این روز پروژه بزرگ احداث بزرگراه ورودی شهر مهران ( چهار خطه کردن محور ایلام – مهران) با اعتبار 600/53 میلیون ریال کلنگ زنی شد.
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