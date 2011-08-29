چهار پروژه عمرانی در منوجان بهره برداری شد

جهانگیر تشکری در حاشیه بهره برداری از چهار پروژه عمرانی خدماتی در منوجان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دو طرح بند آبخیزداری در روستا آباد بی بی با اعتبار هزار و 457 میلیون ریال از محل اعتبارات ستاد راهبردی جنوب استان کرمان با حجم سه هزار و 806 متر مکعب با هدف کنترل رسوب و مهار آب های سطحی افتتاح شد.

تشکری گفت: ساختمان اداره کار نیز با زیر بنای 82 متر و با اعتبار 360 میلیون ریال از محل اعتبارات داخلی به بهره برداری رسید.

وی بیان داشت: احداث هشت خانه عالم در منوجان و افتتاح یکی از هشت واحد در حوزه شهری با اعتبار 250 میلیون ریال نیز از دیگر طرح هایی است که به بهره برداری رسیده است.

این مسئول یادآور شد: افتتاح خانه عالم به منظور اسکان دائم روحانیون برای ترویج فرهنگ دینی و شناساندن سیره اهل بیت(ع ) است.

