308 فضای آموزشی در خوزستان تکمیل می شود

جمشید فرح بخش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این طرح ها در قالب 976 کلاس درس با اعتبار 870 میلیارد ریال تا مهر ماه به اداره کل آموزش و پرورش استان واگذار می شود.

مدیرکل اداره نوسازی توسعه و تجهیز مدارس خوزستان با اشاره به اینکه این طرح ها در مناطق مختلف شهری، روستایی و عشایری استان ساخته می شود، افزود: این فضاهای آموزشی به منظور ارائه خدمات بیشتر در مناطق مختلف استان و برای یک نوبته کردن مدارس احداث می شوند.



وی با بیان اینکه این فضاها در دوره های مختلف آموزشی ساخته می شود، تصریح کرد: با بهره برداری از این مدارس بیش از 29 هزار دانش آموز از فضای مناسب آموزشی بهره مند خواهند شد.



مدیرکل اداره نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان افزود: این 308 فضای آموزشی دارای امکانات آموزشی استاندارد ازجمله میز، نیمکت، رایانه، کتابخانه، آزمایشگاه، نمازخانه، سالن و وسایل سرمایشی و گرمایشی است که در مناطق مختلف استان از جمله اهواز، آبادان، خرمشهر، دزفول، دشت آزادگان، ایذه، شوش، بهبهان و شوشتر به بهره برداری می رسد.