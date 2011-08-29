سامانه فرود دقیق فرودگاه ایلام به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر فرودگاه شهدای ایلام ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: برای اجرا و نصب سامانه جدید فرود دقیق این فرودگاه 31 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

مجتبی بیاتی با بیان اینکه این سامانه شامل دو آنتن رادیویی بوده و به خلبان برای فرود دقیق تر در آب و هوای نامساعد کمک می کند، افزود: کار نصب این سامانه به دنبال بهسازی و توسعه فرودگاه، به منظور بالا بردن ضریب ایمنی پروازهای فرودگاه ایلام در دستور کار قرار گرفته و در هفته دولت به بهره برداری نهایی رسید.

وی گفت: با راه اندازی این سامانه و اطمینان از پرواز در همه ایام، حتی در آب و هوای بارانی و شرایط نامساعد جوی زمینه لازم برای کاهش لغو پروازهای فرودگاه ایلام فراهم می شود.

هم اکنون روزانه دو پرواز در فرودگاه ایلام به سمت تهران انجام می شود.