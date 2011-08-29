  1. استانها
  2. ایلام
۷ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۰۶

سامانه فرود دقیق فرودگاه ایلام به بهره برداری رسید

سامانه فرود دقیق فرودگاه ایلام به بهره برداری رسید

ایلام - خبرگزاری مهر: در هفته دولت سامانه فرود دقیق فرودگاه ایلام به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر فرودگاه شهدای ایلام ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: برای اجرا و نصب سامانه جدید فرود دقیق این فرودگاه 31 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

مجتبی بیاتی با بیان اینکه این سامانه شامل دو آنتن رادیویی بوده و به خلبان برای فرود دقیق تر در آب و هوای نامساعد کمک می کند، افزود: کار نصب این سامانه به دنبال بهسازی و توسعه فرودگاه، به منظور بالا بردن ضریب ایمنی پروازهای فرودگاه ایلام در دستور کار قرار گرفته و در هفته دولت به بهره برداری نهایی رسید.

وی گفت: با راه اندازی این سامانه و اطمینان از پرواز در همه ایام، حتی در آب و هوای بارانی و شرایط نامساعد جوی زمینه لازم برای کاهش لغو پروازهای فرودگاه ایلام فراهم می شود.

هم اکنون روزانه دو پرواز در فرودگاه ایلام به سمت تهران انجام می شود.

کد مطلب 1395633

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها