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۷ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۱۸

ادعای وزیر خارجه فرانسه درباره حمله ناتو به لیبی

ادعای وزیر خارجه فرانسه درباره حمله ناتو به لیبی

وزیر خارجه فرانسه عملیات نظامی ناتو در لیبی را عامل مهمی در سقوط رژیم قذافی و مماننعت از خونریزی زیاد در این کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "آلن ژوپه" وزیر خارجه فرانسه ضمن دفاع از حضور نظامی کشورش در لیبی گفت: تنها حمله نظامی ناتو به لیبی بود که از به راه افتادن حمام خون در این کشور جلوگیری کرد.

وی در کنفرانس مطبوعاتی پس از دیدار با "گیدو وستروله" همتای آلمانی اش در برلین افزود: در چارچوب اقدام نیروهای بین المللی امکان جلوگیری از کشته شدن غیرنظامیان فراهم شد.
 
ژوپه مدعی شد در بهار عربی جامعه جهانی باید مسئولیت خود را در قبال خشونت، وحشیگری و سرکوب معترضان توسط رژیمها جدی تلقی کند.
 
"گیدو وستروله" نیز در این کنفرانس خبری اقدامات فرانسه و دیگر همپیمانان غربی را در لیبی ستوده و آن را در راستای اجرای قطعنامه 1973 سازمان ملل خواند. وی ضمن ابراز آمادگی برای همکاری با غرب در لیبی افزود: ما خوشحالیم که دوران رژیم قذافی به پایان رسیده است.
کد مطلب 1395635

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