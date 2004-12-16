عبدالله باكيده: فيلمنامه هاي مذهبي به پژوهش هاي گسترده نياز دارند

عبدالله باكيده (كارگردان سينما و تلويزيون) با بيان اين مطلب در گفتگو با خبرنگار فرهنگ و هنر "مهر" گفت: مشكلات مالي و كمبود امكاناتي كه در مسير ساخت آثار مذهبي وجود دارد، محدوديت هايي را براي فيلمسازان بوجود آورده است. علاوه براين، براي نزديك شدن به شخصيت واقعي ائمه معصومين، تحقيقات وپژوهش هاي فراواني براي به نگارش درآوردن فيلمنامه نيازاست ووجود اين گونه دشواري ها باعث كم توجهي به آثار مذهبي شده است.

وي حمايت و سرمايه گذاري از سوي دولت و ديگر نهادها را عاملي مهم در جهت برطرف شدن اين مشكلات دانست و در ادامه افزود: اگر دولت در زمينه مسائل فرهنگي و اقتصادي، خود سرمايه گذاري قابل توجهي را داشته باشد، به طور حتم فيلمسازان نيز به ساخت آثار مذهبي گرايش بيشتري پيدا مي كنند.

باكيده بازتاب ابعاد مختلف زندگي امامان را در جامعه بسيار مثبت ارزيابي كرد و در اين باره گفت: تاثير بعد معنوي زندگي ائمه معصومين(ع) را نبايد ناديده گرفت.

به همين منظور ارايه تصويري درست از زندگي و عقايد آنها از طريق سينما و تلويزيون و ديگر هنرها مي تواند منجر به تحولات بزرگي در عرصه فرهنگ وهنر جامعه بشمار رود.