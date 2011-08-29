آمادگی کمیته امداد جهت دریافت زکات فطره

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه عید فرخنده فطر این نهاد مردمی آمادگی خود را برای دریافت فطریه امت خدا جوی کشورمان اعلام کرد.

بر این اساس، وجوه فطریه پس از دریافت با توجه به امکانات موجود در اسرع وقت در اختیار نیازمندان و محرومان مستحق و آبرومند قرار خواهد گرفت.

به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای مومنانی که قصد ادای این فریضه و تکلیف واجب در صبح عید سعید فطر را دارند،مساجد منتخب و پایگاههای ویژه کمیته امداد امام خمینی جهت دریافت وجوه انواع فطریه و کمکهای مربوط به قحطی زدگان سومالی در اطراف جایگاههای برگزاری مراسم عید سعید فطر در سطح کشور مستقر خواهند شد.