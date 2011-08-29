کلنگ احداث ساختمان ستاد فرماندهی شهرستان ابهر زده شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یحیی شرفی ظهر دوشنبه در مراسم آئین کلنگزنی ستاد فرماندهی شهرستان ابهر، استان زنجان را استان مستعد توسعه دانست و افزود: آثار و ابعاد توسعه در همه بخشها در سالهای اخیر بسیار چشمگیر است.

وی اظهار داشت: توسعه استان در همه زمینه ها به برکت تعامل و نظارت و مشارکت مدیران است و مدیران خدمت به مردم را سرلوحه کار خود قرار داده اند.

فرمانده انتظامی استان زنجان تاکید کرد: استان زنجان جزو سه استان برتر امن کشور از این رو با این امنیتی که در استان وجود دارد توسعه در همه ابعاد به عینه مشاهده می شود.

سرهنگ شرفی گفت: نیروی انتظامی با وجود اینکه در کشور از امنیت بالایی برخوردار است ولی از لحاظ عمران و ساختارهای اماکن در رتبه های آخر قرار دارد از این رو در راستای ساماندهی و ارائه خدمات بهتر به مردم باید مدیران دستگاههای ذیربط تعامل لازم را در روند پیشبرد پروژه ستاد را داشته باشند.

وی گفت: احداث ستاد فرماندهی در این شهرستان از خواسته های اصلی مردم بود به همین خاطر ساخت و سازی که در نیروی انتظامی حاکم بود در شان شهرستان و مردم است.

فرمانده انتظامی استان زنجان افزود: با استقرار نیروی انتظامی امنیت در شهرستان افزایش پیدا می کند و مردم آرامش و امنیت را احساس می کنند.