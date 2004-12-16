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۲۶ آذر ۱۳۸۳، ۱۴:۱۰

رئيس جمهور در سومين كنگره ملي آموزشهاي عالي علمي كاربردي ؛

براي رهايي از چنگال گرگ هاي قدرت طلب بايد نيرومند شويم

سيد محمد خاتمي رئيس جمهور با اشاره به اينكه تلاش براى دستيابى به علم و فناورى زمينه اى براى نيرومند شدن كشور در عرصه هاى مختلف است گفت: در دنيايى كه جنبه معنوى آن حذف شده است ، براى رهايى از چنگال گرگ هاى قدرت طلب راهى جز نيرومند شدن وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار سياسي مهر، رييس جمهور در سومين كنگره ملي آموزشهاي عالي علمي كاربردي با اشاره به اينكه ما براى ماندن راهى جز نيرومند شدن نداريم و قدرت و نيرومند شدن ، مبتنى بر مجهز شدن به دانش و آگاهى است گفت: در دنياى كنونى، زندگى بدون علم و فناورى ميسر نيست ، از اين رو ، تلاش همه جانبه براى دستيابى به علم، فناورى و پيشرفت ضرورى است و در اين راستا گامهاي موثري پس از پيروزي انقلاب اسلامي براي توسعه دانش و پژوهش در كشور برداشته شده است.

وي افزود: بدون شك علاوه بر گسترش كمى و كيفى دانشگاهها، رشد تحقيقات در كشور و حضور موفق محققان ايرانى در عرصه هاى جهانى، يكى ازدستاوردهاى بزرگ ما ، پژوهش و آموزشهاى علمى - كاربردى است و براى اينكه ما صاحب قدرت علمى و تكنولوژى شويم ، راهى جز گسترش آموزش و تحقيقات بويژه در رشته هاى اساسى و بنيادى نداريم .

خاتمي با تاكيد بر لزوم استفاده از دانش و علم در عرصه هاى كاربردى گفت: آموزشهاى نظرى اگر با آموزشهاى تحقيقاتى و
كاربردى تكميل نشود ، توان به كارگيرى دانش را در جامعه نخواهيم داشت ضمن اينكه تحقيقات و آموزشهاى علمى و كاربردى  حلقه مكمل فرايند توسعه علمى، اقتصادى ، صنعتى و اجتماعى مي باشند و حلقه مفقوده عرصه تكنولوژى ما ، برخوردار نبودن از كساني است كه كاردانى لازم را در بكارگيرى دانش ها و تكنيك دارند.

رئيس جمهور با اشاره به اينكه رشد هشت درصدى مهمترين هدف برنامه پنج ساله چهارم كشور است  گفت : دستيابى به اين رشد بدون تامين  منابع آن ميسر نيست و اميدواريم با  تفاهم ميان دولت و مجلس ، دولت بتواند زمينه و شرايط و منابع رسيدن به رشد هشت درصدى را فراهم كند. 

وي با اشاره به نحوه بكارگيرى منابع و امكانات در جهت رسيدن به رشد و پيشرفت اين نكته راحائز اهميت دانست و گفت : براى تدوام چنين رشدى و بهبود وضع بهره ورى، گسترش و تعميق آموزشها و تحقيقات علمي و كاربردى نقش مهمى دارد.

خاتمي اضافه كرد: آگاهى علمى و كاربردى مي تواند نقش مهمى را در بهره گيرى بهتر از امكانات و به كارگيرى مهارت ها در عرصه توليد و مديريت ايجاد كند ضمن اينكه لزوم حفظ شأن و منزلت دانش آموختگان دانشگاه جامع علمي كاربردي و ايجاد جذابيت براى حضورهرچه بيشتر جوانان در اين دانشگاه و محوريت دانشگاه جامع علمى و كاربردى در همه فعاليت هايى كه در زمينه علمى صورت مي گيرد، بسيار با اهميت است.

 رئيس جمهوردر پايان تصريح كرد كه دانش آموختگان دانشگاه جامع علمى كاربردى ، نقش بي بديلى در عرصه توسعه اقتصادى دارند.

گفتني است پيش از سخنراني رئيس جمهور جعفر توفيقي وزير علوم تحقيقات و فن آوري به ارائه گزارشي از فعاليتهاي دانشگاه جامع علمي كاربردي پرداخت و گفت: ظرفيت هاى علمى كشور و جايگاه علمى ايران در عرصه بين المللى روز به روز درحال افزايش است و شعاربرنامه چهارم توسعه مبتنى بر دانايى است و اين امر بيانگر اهميت شان و جايگاه علم و دانش است .

اين كنگره كه در پژوهشگاه نيرو برگزاري مي شود فردا پايان مي يابد.

کد مطلب 139566

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