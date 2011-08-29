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۷ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۲۲

رسانه ها خبر دادند:

رایزنی الهاشمی و النجیفی با مقامات سعودی

رایزنی الهاشمی و النجیفی با مقامات سعودی

رئیس پارلمان و معاون رئیس جمهوری عراق با هدف دیدار با مقامات بلندپایه عربستان به این کشور سفر کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه عکاظ، طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری و اسامه عبدالعزیز النجیفی رئیس پارلمان عراق با عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان دیدار کردند.

در این دیدار که در کاخ الصفا در مکه مکرمه برگزار شد، روابط عراق و عربستان و همچنین تحولات مهم جهان عرب بررسی شد. 

از سوی دیگر طارق الهاشمی با نایف بن عبدالعزیز وزیر کشور عربستان دیدار کرد.

در این دیدار که در مکه مکرمه انجام شد، نایف و طارق الهاشمی مسائلی را که برای دو کشور عراق و عربستان اهمیت دارد و همچنین آخرین تحولات عربی و منطقه ای را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

این رسانه به جزئیات بیشتری از محتوای مذاکرات معاون رئیس جمهوری عراق با مقامات سعودی اشاره نکرده است، طارق الهاشمی از اقلیت اهل سنت عراق به شمار می رود و مواضع آن بیشتر در همسویی با رژیمهای عربی حاشیه خلیج فارس به ویژه عربستان اتخاذ می شود.

کد مطلب 1395661

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