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۲۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۷:۰۱

کشتی فرنگی جهان - ترکیه/

شکست مصلحتی حاجی‌پور و رضایی برای رویارو نشدن با رژیم اشغالگر قدس

شکست مصلحتی حاجی‌پور و رضایی برای رویارو نشدن با رژیم اشغالگر قدس

محسن حاجی پور فرنگی کار وزن 55 کیلوگرم برای رویارو نشدن با کشتی گیر رژیم اشغالگر قدس برابر حریف اهل مولداوی شکست خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان و گزینشی المپیک از عصر امروز دوشنبه با حضور کشتی گیرانی از بیش از 110 کشور دنیا در شهر استانبول ترکیه آغاز شد.

بر این اساس در آغاز این رقابتها محسن حاجی پور نماینده وزن 55 کیلوگرم کشورمان بدلیل اینکه در دور دوم مقابل حریفی از رژیم اشغالگر قدس قرار می گرفت در کشتی اول خود مقابل "اسلام اف" از مولداوی در سه تایم با نتیجه 3 بر صفر، صفر بر یک و صفر بر 3 شکست خورد البته حاجی پور در تایم پایانی بدلیل آسیب دیدگی از ناحیه دست به کشتی خود ادامه نداد تا رودروی حریف رژیم اشغالگر قدس قرار نگیرد.

همچنین قاسم رضایی فرنگی کار وزن 96 کیلوگرم کشورمان نیز که پس از استراحت در دور نخست در دور دوم باید مقابل حریفی از رژیم صهیونیستی قرار می گرفت با گواهی پزشکی و تایید فیلا به میدان نرفت تا دو سهمیه المپیک ایران از دست برود.

سعید عبدولی فرنگی کار وزن 66 کیلوگرم کشورمان تنها نماینده باقی مانده کشورمان در روز نخست است که پس از استراحت در دور نخست در دور دوم "ماتیژ وانک" از لهستان را در دو تایم با نتایج مشابه یک بر صفر شکست داد تا در دور سوم به مصاف "فرانک استابلر" از آلمان برود.

رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان و گزینشی المپیک 2012 لندن روزهای 21 تا 23 شهریور ماه در سالن سینان اردم ترکیه برگزار می شود.

کد مطلب 1395668

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