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۷ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۴۴

بهره برداری از طرح صنعتی و خدماتی در شهرستان آبدانان آغاز شد

ایلام - خبرگزاری مهر: به مناسبت گرامیداشت هفته دولت دو طرح صنعتی و خدماتی ظهر دوشنبه در شهرستان آبدانان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته فرماندار آبدانان برای اجرای این طرحها شامل خانه بهداشت شهرک هزارانی و کارخانه فوم ضد آتش که در مجموع بیش از سه میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

همچنین با حضور جمعی از مسئولان استان عملیات اجرایی ساختمان اداری کمیته امداد امام خمینی شهرستان آبدانان آغاز شد.

برای اجرای این طرح چهار میلیارد ریال اعتبار اولیه اختصاص یافته است.

این طرح در زمینی با زیربنای هزار و 700 متر مربع و در 4 طبقه ساخته می شود.

همچنین استاندار ایلام عزتی نماینده مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان با خانواده شهید رضایی نژاد دیدار کردند.

کد مطلب 1395671

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