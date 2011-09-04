نتایج روز اول مسابقات کشتی جهان غافلگیرکننده بود/ کشتی را تنها نگذارند

خلیل رشید محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در روز نخست رقابتهای جهانی فرنگی کاران اصلا در حد انتظار ظاهر نشدند بطوری که من از این نتایج بهت زده شده بودم و برایم غیرقابل باور بود.

وی ادامه داد: خوشبختانه در روز دوم فرنگی کاران پنج وزن دوم با کسب سه مدال طلا نتایج روز اول را جبران کرده و جایگاه خوب کشتی فرنگی ایران را در دنیا نشان دادند.

محمدزاده تصریح کرد: ما از روسها و آذربایجانی ها که نایب قهرمان و قهرمان این مسابقات شدند بیشتر مدال طلا کسب کردیم و حقانیت تیم و شاگردانم ثابت شد.

وی تاکید کرد: به هر صورت خوشحالم پس از نایب قهرمانی در آسیا که انتقاداتی را به همراه داشت تیم ایران روی سکوی جهانی قرار گرفت تا حقانیت ما ثابت شود اگر نفرات ما در روز اول بهتر نتیجه می گرفتند حتی می توانستیم قهرمان شویم.

محمدزاده در پایان خاطرنشان کرد: تیمهای نوجوانان کشتی ایران چند ماه با کمترین امکانات تمرین کرده و تنها هدف ما سربلندی ایران بود و از مسئولان می خواهم اگر از کشتی انتظار مدال آورری در رویدادهای مهم را دارند ورزش اول کشور را بیش از این تنها نگذارند.

رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی نوجوانان جهان روزهای 5 و 6 شهریورماه در شهر زومباتلی مجارستان برگزار شد و تیم ایران با کسب 3 مدال طلا و دو مدال برنز به مقام سوم دنیا رسید.