ارتباط تلفنی مشترکان چهار مرکز مخابراتی تهران مختل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات کابل برگردان با هدف توسعه در مراکز مخابرات خاتم الانبیاء، شهید نصرآبادی، شهید آثاری و ملارد از امروز هفتم شهریورماه آغاز می شود.

با اجرای این عملیات، ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات خاتم الانبیاء با پیش شماره های 660 الی 666 در محدوده جاده ملارد، روبروی بانک ملی توانیر به مدت 72 ساعت دچار اختلال می شود.

با اجرای این عملیات کابل برگردان ارتباط دیتای مشترکان مراکز مخابراتی شهید نصرآبادی از ساعت 22 امشب به مدت 8 ساعت، شهید آثاری (مهرشهر) از ساعت 21 به مدت 8 ساعت و مخابرات ملارد از ساعت 1 بامداد به مدت 6 ساعت با اختلال همراه خواهد بود.