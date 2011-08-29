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۷ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۱۸

ارتباط تلفنی مشترکان چهار مرکز مخابراتی تهران مختل می شود

ارتباط تلفنی مشترکان چهار مرکز مخابراتی تهران مختل می شود

ارتباط تلفنی و دیتای مشترکان چهار مرکز مخابراتی تهران به دلیل عملیات کابل برگردان از امروز دوشنبه حداکثر به مدت سه روز با اختلال همراه خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات کابل برگردان با هدف توسعه در مراکز مخابرات خاتم الانبیاء، شهید نصرآبادی، شهید آثاری و ملارد از امروز هفتم شهریورماه آغاز می شود.

با اجرای این عملیات، ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات خاتم الانبیاء با پیش شماره های 660 الی 666 در محدوده جاده ملارد، روبروی بانک ملی توانیر به مدت 72 ساعت دچار اختلال می شود.
 
با اجرای این عملیات کابل برگردان ارتباط دیتای مشترکان مراکز مخابراتی شهید نصرآبادی از ساعت 22 امشب به مدت 8 ساعت، شهید آثاری (مهرشهر) از ساعت 21 به مدت 8 ساعت و مخابرات ملارد از ساعت 1 بامداد به مدت 6 ساعت با اختلال همراه خواهد بود.
کد مطلب 1395675

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