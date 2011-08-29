11 پروژه آبرسانی روستایی در ایلام افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد دوستعلی در این ارتباط اظهار داشت: این پروژه ها شامل خط و ایستگاه پمپاژ قجر، خط و ایستگاه پمپاژ برتش، خط و ایستگاه پمپاژ ذوالفقار و حفاظت حریم ایستگاه پمپاژ، مخزن و فنس کشی اطراف مخزن بیشه دراز، مخزن بلتا، شبکه داخلی شهرک اندیشه، شبکه داخلی سراب ایوان، خط انتقال بان لکان، خط پنج مزرعه، چاه ترن و چهل زرعی، فاز دوم مجتمع نصر دو است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گفت : برای انجام این پروژه ها که در شهرستانهای ایلام، ایوان، دهلران و شیروان چرداول به بهره برداری می رسند، 17620 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی و ملی شده هزینه شده است .

دوستعلی گفت: با بهره برداری از این پروژه ها 41 روستا با بیش از2890 خانوار و جمعیتی بالغ بر 12700 نفر از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند شده اند.