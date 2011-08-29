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۷ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۴۲

11 پروژه آبرسانی روستایی در ایلام افتتاح شد

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان از افتتاح 11 پروژه آبرسانی در شهرستانهای استان در هفته دولت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد دوستعلی در این ارتباط اظهار داشت: این پروژه ها شامل خط و ایستگاه پمپاژ قجر، خط و ایستگاه پمپاژ برتش، خط و ایستگاه پمپاژ ذوالفقار و حفاظت حریم ایستگاه پمپاژ، مخزن و فنس کشی اطراف مخزن بیشه دراز، مخزن بلتا، شبکه داخلی شهرک اندیشه، شبکه داخلی سراب ایوان، خط انتقال بان لکان، خط پنج مزرعه، چاه ترن و چهل زرعی، فاز دوم مجتمع نصر دو است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گفت : برای انجام این پروژه ها که در شهرستانهای ایلام، ایوان، دهلران و شیروان چرداول به بهره برداری می رسند، 17620 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی و ملی شده هزینه شده است.

دوستعلی گفت: با بهره برداری از این پروژه ها 41 روستا با بیش از2890 خانوار و جمعیتی بالغ بر 12700 نفر از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند شده اند.

کد مطلب 1395688

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