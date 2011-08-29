نیکوکاران مشهدی 12 میلیارد ریال به زندانیان دیه کمک کردند

به گزارش خبرنگار مهر، اسدا الله جولایی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه ای که به منظور کمک به آزادی زندانیان در جمع خیرین مشهدی برگزار شد، اظهار کرد: ستاد دیه مشهد در بین ستادهای کل کشور جزو بهترینها است و خیرین این شهر نیز در این امر خیر در کشور پیشگام هستند.

جولایی با بیان اینکه جمعیت قابل توجهی از زندانیان غیرعمد به دلیل ناتوانی در پرداخت دیه تصادفات در زندانهای کشور بسر می‌برند، گفت: بعد از تصویب الزام بیمه شخص ثالث در مجلس پس از آسیب‌شناسی صورت گرفته از سوی ستاد دیه و با اجباری کردن بیمه شخص ثالث از سال 87، از ورود ماهانه حدود 150 زندانی غیرعمد جلوگیری شده است.

مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت:‌ برای آزادی 9 هزار و 500 زندانی جرایم غیرعمد در کشور 250 تا 300 میلیارد تومان مورد نیاز است.

جولایی افزود: بانکهای تجارت، رفاه و ملت براساس قانون برای آزادی این زندانیان وام قرض‌الحسنه 20 ساله با اقساط کم بهره و بدون بهره پرداخت می‌کنند.

وی اظهارداشت:‌ مجلس از دور هفتم 20 میلیارد تومان و سالهای بعد 120 میلیارد تومان و امسال هم یکصد میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه برای کمک به آزادی محکومان مالی جرائم غیرعمد اختصاص داده‌است.

وی درباره افزایش نرخ دیه در کشور به جوسازی برخی از شرکتهای بیمه اشاره کرد و گفت: افزایش نرخ دیه قیمت جان انسان است و رسانه‌ها تلاش کنند که مردم رفتار خود را اصلاح کنند زیرا وقتی همه بیمه نامه داشته باشند و درست رانندگی کنند، ترسی از عواقب آن نباید داشته باشند.

وی بیان کرد: از ابتدای سال خیرین نیکوکار مبلغ 13 میلیارد تومان به زندانیان بدهکار و جرایم غیرعمد کمک کرده‌‌اند.

جولایی آزادشدگان سال 89 را 9 هزار و 500 نفر با 234 میلیارد تومان بدهی ذکر کرد و افزود: 779 نفر با مشاوره مددکاران و گذشت شاکیان آزاد شده‌اند که در سال گذشته حدود 90 میلیارد تومان را شامل شده‌ است.

وی با اشاره به کمکهای مقام معظم رهبری، رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس شورای اسلامی به این نهاد مردمی افزود: ریاست جمهوری در ابتدای امسال 50 میلیارد تومان و سال گذشته 35 میلیارد تومان برای آزادی محکومان جرائم مالی غیرعمد کمک کردند.

وی اظهار داشت: با کمک 50 میلیارد تومانی رئیس جمهور در سال جاری، 3 هزار و 779 نفر از این محکومان که بدهی آنها 166 میلیارد تومان بود از زندان آزاد شدند.