انهدام دو کارگاه تولید تجهیزات ماهواره/ 76 سارق دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی جدیدی ظهر دوشنبه در نشست خبری هفتگی در گفتگو با خبرنگاران افزود: در راستای اجرای طرح مقابله با تهیه و توزیع‌کنندگان تجهیزات دریافت امواج ماهواره‌ ای عوامل پلیس امنیت عمومی موفق به شناسایی دو کارگاه تولید تجهیزات ماهواره شدند.

وی با بیان اینکه با انهدام دو کارگاه، دو نفر دستگیر و 241 فقره دیش و پنج هزار و 825 فقره سایر قطعات گیرنده امواج ماهواره ‌ای کشف و ضبط شد، خواستار همکاری اقشار مختلف مردم برای مبارزه با تولید و توزیع‌ کنندگان این اقلام شد و گفت: استفاده از ماهواره منجر به نهادینه شدن پوشش و افکار مغایر با فرهنگ اسلامی می‌شود.

رئیس مرکز اطلاع ‌رسانی فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه از ابتدای هفته جاری تاکنون در آذربایجان غربی 117 فقره تصادف منجر به جرح به وقوع پیوسته است، اظهار داشت: دو مورد تصادف منجر به فوت در مناطق مختلف استان به وقوع پیوسته که در اثر وقوع این تصادفات دو نفر فوت و 137 مجروح شدند.

دستگیری76 سارق در آذربایجان غربی طی یک هفته

سرهنگ جدیدی با بیان اینکه همچنین با وقوع هفت فقره تصادف فوتی و 80 فقره تصادف جرحی هفت نفر فوت و 143 نفر نیز مجروح شدند، ادامه داد: طی این مدت چهار هزار و 734 گرم تریاک، 128 گرم هروئین، 649 گرم حشیش، 46 هزار و 133 گرم سایر مواد مخدر کشف و 140 نفر معتاد، قاچاقچی و توزیع‌کننده مواد مخدر دستگیر شدند.

وی از دستگیری 76 نفر سارق توسط ماموران پلیس آگاهی و فرماندهی انتظامی طی هفته گذشته خبر داد و گفت: با دستگیری این تعداد سارق از سطح استان تعداد 22 فقره سرقت از منزل، 16 فقره سرقت مغازه، 27 فقره سرقت از اماکن خصوصی، 14 دستگاه خودروی مسروقه و 14 دستگاه موتورسیکلت کشف و به مالباختگان تحویل داده شد.