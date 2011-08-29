790 پایگاه کمیته امداد برای جمع آوری فطریه ایجاد می شود

محمد اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک فرار رسیدن عید سعید فطر اظهارداشت: این نهاد طبق سنوات گذشته و با اخذ فتاوای مراجع عظام تقلید ضمن ایجاد پایگاههای جمع آوری زکات فطره در روز عید سعید فطر، در مصلاهای برگزاری آیین پرشکوه نماز عید فطر، مساجد، حسینیه ها و میادین اصلی شهرها، بخش ها و روستاها زکات فطریه مردم متدین و نوعدوست استان را جمع آوری می کنند.

وی بیان داشت : به منظور دریافت فطریه و کفارات روز داران پاکتهایی قبل ازعید سعیدفطر دراختیار آنها قرار خواهد گرفت که امیدواریم مردم استان، زکات فطره خود را در داخل این پاکتها قرار داده و با قید رقم و نوع وجوه به پایگاههای این نهاد تحویل تا در اولین فرصت به دست محرومین ونیازمندان واقعی برسد.

مدیرکل کمیته امداد امام (ره) خراسان جنوبی ادامه داد: مردم روزه دار استان می توانند در روز عید سعید فطر در مسیرهای نمازعید و مسیرهای نمازجمعه، فطریه و کفارات خود را به صندوق هایی که به همین منظور از سوی این نهاد تعبیه شده است واریز نمایند.

اکبری در پایان از خیرین و نیکوکاران که در طول ماه مبارک رمضان و در مناسبتهای مختلف شامل اطعام، آزادی زندانیان، اکرام ایتام، طرح مفتاح الجنه و...کمکهایی به محرومین و نیازمندان داشته اند قدردانی کرد.